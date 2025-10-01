Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz hat neues Präsidium gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der ersten Landesvorstandssitzung nach dem ordentlichen Landesparteitag hat der neu konstituierte Landesvorstand ein neues Präsidium gewählt, dem satzungsgemäß die Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die stellvertretenden Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer, Doris Ahnen und Sven Teuber sowie Generalsekretär Gregory Scholz und Schatzmeister Daniel Stich angehören. In ihrem Amt als Beisitzende wurden am Abend Kathrin Anklam-Trapp, Jaqueline Rauschkolb und Benedikt Oster, jeweils Mitglieder des Landtags, sowie David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz und 1. stellvertretender Vorsitzender des Städtetags, bestätigt. Satzungsgemäß gehört dem Präsidium darüber hinaus der Sprecher der Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Mieves an.

Die Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärte: „Die erneute Wahl unserer Präsidiumsmitglieder ist ein Signal für das Vertrauen, das unser Vorstand in die bestehende Parteiführung setzt. Sie zeigt, dass wir als SPD geschlossen hinter der gemeinsamen Arbeit und unseren Zielen stehen. Gemeinsam werden wir weiterhin mit Entschlossenheit und klarer Linie an der Seite der Menschen in unserem Land arbeiten. Wir sind bereit für den Landtagswahlkampf.“ Außerdem gratulierte sie David Langner zu seiner Wiederwahl als Oberbürgermeister von Koblenz: „Mit beeindruckenden 67,1 Prozent der Stimmen wurde David Langner erneut zum Oberbürgermeister gewählt. Dieses fulminante Ergebnis ist nicht nur ein klarer Vertrauensbeweis, sondern auch eine Bestätigung seiner unermüdlichen Arbeit für Koblenz. Er ist nah bei den Menschen, hört zu, packt an und bringt die richtigen Lösungen auf den Tisch. Dieses starke Resultat ist der Lohn für sein Engagement und seine Verbundenheit mit der Stadt.“

SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz