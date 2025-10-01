Landau – Landkreis Südliche Weinstraße unterstützt Erweiterung der Kita „Am Wingertsberg“ in Herxheim mit rund 524.000 Euro

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Kinder aus Herxheim, Herxheim-Hayna und Herxheimweyher stehen aktuell sieben Kindertagesstätten mit insgesamt 576 Plätzen zur Verfügung. Von diesen Plätzen erfüllen 27 nicht den Rechtsanspruch auf durchgehende Betreuung mit Mittagessen und ausreichende Möglichkeiten für den Mittagsschlaf. Die Anzahl der Kinder wird dort perspektivisch steigen, da in den Ortsgemeinden Herxheim und Herxheimweyher zwei Baugebiete mit insgesamt 130 Wohneinheiten geplant sind. Damit der Rechtsanspruch für die bisherigen und künftigen Plätze erfüllt werden kann, soll die kommunale Kindertagesstätte „Am Wingertsberg“ in Herxheim um zwei Gruppenräume einschließlich der notwendigen Neben- und Sanitärräume erweitert werden.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung liegen bei knapp 1,73 Millionen Euro, die komplett zuwendungsfähig sind. Die voraussichtliche Landesförderung aus dem Programm „Kita-Platzausbau“ beträgt 425.000 Euro. Der Kreistag SÜW hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass der Landkreis eine anteilige Zuwendung in Höhe von 40 Prozent der nicht anderweitig durch Zuschüsse gedeckten, förderfähigen Kosten übernimmt, also rund 524.000 Euro. Die restlichen Kosten in Höhe von rund 785.000 Euro trägt die Ortsgemeinde Herxheim.

Um die benötigten zusätzlichen Kita-Plätze rasch bereitstellen zu können, hatte die Gemeinde einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn beantragt. Diesen hat das Kreisjugendamt bereits gewährt.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße