Heidelberg – Übungsgruppe der Gewaltfreien Kommunikation

Die Teilnehmenden bringen ihre Beispiele aus dem prallen Leben in die Übungsgruppe ein, bei denen eine Veränderung im menschlichen Miteinander im Sinne der Haltung der GFK gewünscht ist. Unter Anleitung des zertifizierten Trainers GFK (CNVC) Eberhard Schererz wird dies im Kurs ab Dienstag, 7. Oktober, 17.30 Uhr geübt. Vorausgesetzt wird ein Einführungskurs in GFK.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 6. Oktober unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg