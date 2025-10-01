Heidelberg – Transportnetzbetreiber terranets bw informiert: Baulogistik der SEL erfordert Zufahrt durch den Wald bei Heidelberg-Emmertsgrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – terranets bw baut die 250 Kilometer lange „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) in Abschnitten. Sie wird zunächst moderne Gaskraftwerke mit Erdgas versorgen und ab Anfang der 2030er Jahre Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren. Seit August 2025 baut terranets bw den 61 Kilometer langen Abschnitt der SEL von Heidelberg bis Heilbronn in Etappen. Der Abschnitt soll Ende 2026 in Betrieb genommen werden. Baustellenverkehr durch den Wald in Heidelberg-Emmertsgrund Zwischen Heidelberg und Leimen wird die Leitung auf drei Kilometern mittels eines Bohrverfahrens unterirdisch verlegt. Für die Querung wird derzeit im Bereich des Heidelberger Dachsbuckel im Ortsteil Heidelberg-Emmertsgrund eine der insgesamt vier Gruben errichtet. Alle beanspruchten Flächen werden bis voraussichtlich Sommer 2027 wiederhergestellt. Um die Baustellenlogistik für diese Grube sicherzustellen, ist terranets bw bis zum Ende der Baumaßnahme im August 2026 auf die Zufahrt durch das Waldgebiet östlich des Emmertsgrund angewiesen. Die Zufahrt bis zur Baustelle erfolgt ab dem Wanderparkplatz „Drei Eichen“ über den Wieslocher Weg. Alle Bürger:innen – insbesondere Anwohner:innen und Erholungssuchende – bittet terranets bw um Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten. terranets bw arbeitet daran, den Bau so effizient wie möglich umzusetzen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Alle gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung oder Verringerung der Auswirkungen des Baus auf die Bevölkerung werden von terranets bw gewissenhaft umgesetzt.

Bei Fragen und Hinweisen stehen Ihnen die Ansprechpersonen der Baufirma Ingmar Malik und Detlef Bloch, per E-Mail an wegerecht-SEL03@pipelinesystems.de zur Verfügung. Sie erreichen Ingmar Malik zudem per Telefon über +49 151 2356 55 87 und Detlef Bloch über +49 174 741 73 36.

Über terranets bw GmbH

Als Transportnetzbetreiber hat Versorgungssicherheit für terranets bw höchste Priorität – heute und in Zukunft. Mit dem rund 3.000 Kilometer umfassenden Gasnetz sorgt terranets bw für die sichere Versorgung mit Wärme und Strom von Niedersachsen bis an den Bodensee. Dabei hat terranets bw eine klimaneutrale Zukunft im Blick und baut schon heute ein leistungsfähiges Wasserstoffnetz auf. Kunden stellt terranets bw neben Dienstleistungen rund um gastechnische Anlagen als Infrastrukturprovider zudem ein leistungsstarkes Glasfasernetz zur Verfügung.

Mehr Informationen zur SEL finden Sie unter www.terranets-sel.de.

Quelle: terranets bw GmbH