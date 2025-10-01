  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

01.10.2025

Heidelberg – Pflegerückschnitte an Bäumen an der Dossenheimer Landstraße – Vorbereitung für Großbaumverpflanzung im Spätjahr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat am 24. Juli 2025 die bauliche Umsetzung der planfestgestellten Planung an der Haltestelle Burgstraße an der Dossenheimer Landstraße beschlossen. In diesem Zusammenhang werden im Baufeld sieben bestehende Lindenbäume verpflanzt, die ursprünglich zur Fällung vorgesehen waren. Um die Umsetzung vorzubereiten, werden die betroffenen Bäume im Oktober 2025 zurückgeschnitten.

Rückschnitte als Vorbereitung für Verpflanzung

Vor einer Großbaumverpflanzung ist es üblich, die Bäume fachgerecht zurückzuschneiden. Diese Maßnahme dient dazu, ein Gleichgewicht zwischen Wurzeln und Ästen herzustellen und so das Anwachsen am neuen Standort zu erleichtern. Da beim Ausgraben eines Baumes die vorhandene Wurzelmasse reduziert wird, gleicht der Rückschnitt diesen Verlust aus. Zudem erleichtert ein zurückgeschnittener Baum den Transport an den neuen Standort. Die Schnittarbeiten werden Anfang kommender Woche durchgeführt.

Großbaumverpflanzung in bestehenden Grünstreifen

Im nächsten Schritt werden die Linden von der Dossenheimer Landstraße an ihren neuen Standort versetzt: Sie finden künftig in einem bereits vorhandenen Grünstreifen entlang der Straße „Im Weiher“ Platz, nur wenige Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt. Durch ihre Größe werden die Bäume sofort eine optische und für Flora und Fauna aufwertende Wirkung für den neuen Standort haben. Der genaue Zeitpunkt der Verpflanzung steht noch nicht fest, da er in den Bauablauf integriert werden muss. Voraussichtlich wird die Baumverpflanzung Ende November 2025 umgesetzt.

Die Großbaumverpflanzung ist eine aufwändige und besondere Form der Baumpflanzung, die spezielles Know-how und technische Ausstattung erfordert. In Heidelberg wurde dieses Verfahren in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich angewendet – zuletzt in der Römerstraße und am Gadamerplatz.

Quelle: Stadt Heidelberg

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      München – NACHTRAG: Großer Polizeieinsatz – Ein Toter – Sprengstoffvorrichtung – Toter ist 57-jähriger Deutscher – Oktoberfest vorläufig geschlossen

    • München – NACHTRAG: Großer Polizeieinsatz – Ein Toter – Sprengstoffvorrichtung – Toter ist 57-jähriger Deutscher – Oktoberfest vorläufig geschlossen
      München – Großer Polizeieinsatz; weitere Erkenntnisse – Lerchenau Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 04:40 Uhr, die Feuerwehr über einen Brand in einem Wohnhaus in der Glockenblumenstraße (Lerchenau) verständigt. Wenig später gingen auch Hinweise auf Knallgeräusche beim Polizeinotruf ein. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin weiträumig ab. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hinsichtlich des Tatgeschehens ... Mehr lesen»

      • Eberbach – Digitaler Handwerkerparkausweis – Beantragung wird noch einfacher

    • Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Seit 2008 gibt es den Handwerkerparkausweis (HWPA) in der Metropolregion Rhein-Neckar, seit 2024 auch in digitaler Form. Ab Anfang September 2025 steht nun ein optimierter und benutzerfreundlicher digitaler Antrag zur Verfügung. Handwerksbetriebe können ihre Ausnahmegenehmigungen ab sofort noch einfacher beantragen und selbst verwalten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Handwerkerparkausweis kostet 195 Euro ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Grün statt Grau – Dach und Fassade klimagerecht begrünen – Ein Web-Seminar der Verbraucherzentrale

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Vortrag dreht sich alles ums Grün am Haus. Nach einem kurzen Einblick in die Folgen der Klimakrise geht es um die Anpassung an die zunehmende Hitze im Wohnumfeld. Welche Wirkung hat hier eine Fassaden- bzw. Dachbegrünung? Was gilt es zu beachten? Kann jedes Haus begrünt werden und wie ... Mehr lesen»

      • St.Leon-Rot – Verfolgungsfahrt auf der A5 – 19-jähriger flüchtet vor Kontrolle

    • St.Leon-Rot – Verfolgungsfahrt auf der A5 – 19-jähriger flüchtet vor Kontrolle
      St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots) Am Dienstagmittag leistete sich ein Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stehend und ohne Fahrerlaubnis eine Verfolgungsfahrt auf der Autobahn, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 13:00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Heidelberg einen schwarzen Seat auf der BAB5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau ... Mehr lesen»

      • Landau – Landkreis Südliche Weinstraße unterstützt Erweiterung der Kita „Am Wingertsberg“ in Herxheim mit rund 524.000 Euro

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Kinder aus Herxheim, Herxheim-Hayna und Herxheimweyher stehen aktuell sieben Kindertagesstätten mit insgesamt 576 Plätzen zur Verfügung. Von diesen Plätzen erfüllen 27 nicht den Rechtsanspruch auf durchgehende Betreuung mit Mittagessen und ausreichende Möglichkeiten für den Mittagsschlaf. Die Anzahl der Kinder wird dort perspektivisch steigen, da in den Ortsgemeinden Herxheim ... Mehr lesen»

      • Limburgerhof – Polizei meldet zwei Einbrüche in einer Nacht – Hinweise gesucht

    • Limburgerhof – Polizei meldet zwei Einbrüche in einer Nacht – Hinweise gesucht
      Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (30.09.2025) kam es in Limburgerhof gleich zu zwei Einbrüchen in der Speyerer Straße. Am frühen Morgen gegen 03:45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Sanitätshaus eingebrochen und entwendeten einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Anhand von Videoaufzeichnungen kann eine Person wie folgt beschrieben werden: – Ca. ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Zwei Jahre Andreas Buske Erfolge, Herausforderungen und Zukunftspläne

    • Weinheim – Zwei Jahre Andreas Buske Erfolge, Herausforderungen und Zukunftspläne
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheims Erster Bürgermeister spricht über Erfolge, Herausforderungen und Zukunftspläne INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 1. Oktober 2023 trat Andreas Buske sein Amt als Erster Bürgermeister der Stadt Weinheim an. Zwei Jahre später zieht er eine persönliche Bilanz. In einem ausführlichen Gespräch spricht er über digitale Transformation, Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung und seine ganz ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Keine Nähe zur AfD

    • Ludwigshafen – Keine Nähe zur AfD
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Unterstellungen von Herrn Gotter gegenüber unserem Oberbürger- meisterkandidaten, Herrn Klaus Blettner, im Rheinpfalz Interview vom 01.Oktober 2025 sind ein moralischer Tiefpunkt in diesem Wahlkampf, so der Kreisvorsitzende der CDU Ludwigshafen, Torbjörn Kartes. Es ist mehr als unredlich, Klaus Blettner in die Nähe der AfD zu rücken und ihm sogar „ein ... Mehr lesen»

      • Landau – Mehrere Millionen Euro benötigt: Kreistag Südliche Weinstraße stimmt Mehrausgaben zu

    • Landau – Mehrere Millionen Euro benötigt: Kreistag Südliche Weinstraße stimmt Mehrausgaben zu
      Landau/südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Landkreis Südliche Weinstraße muss unerwartete Mehrkosten stemmen, die im laufenden Haushaltsjahr 2025 entstanden sind. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere sogenannte über- beziehungsweise außerplanmäßige Aufwendungen genehmigt, um diese Mehrausgaben abzudecken. Insgesamt geht es dabei um rund 9,7 Millionen Euro in den Bereichen Soziales sowie Jugend und Familie. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Schriesheim – Einbrecher hatten es auf Profi-Kaffeemaschine abgesehen

    • Schriesheim – Einbrecher hatten es auf Profi-Kaffeemaschine abgesehen
      Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh in ein Café an der Straße Aussiedlerhof ein. Die Täterschaft montiert die dortige Profi-Siebträgermaschine des Herstellers WMF ab. Neben dieser wurden auch Tassen, Milchkännchen und Reinigungsmittel gestohlen. Wie genau die Täterschaft ins Innere des Gebäudes gelangte, ... Mehr lesen»

