Heidelberg – Hangsicherung oberhalb des Schlossbergtunnels – Bauarbeiten ab Montag, 13. Oktober

Die Stadt Heidelberg beginnt am Montag, 13. Oktober 2025, mit einer umfassenden Hangsicherungsmaßnahme am Ostportal des Schlossbergtunnels auf der Karlstor-Seite in der Altstadt. Die Arbeiten werden voraussichtlich acht bis zehn Wochen in Anspruch nehmen und dienen der nachhaltigen Erhöhung der Verkehrssicherheit auf einer der wichtigsten Straßen ins Neckartal.

Die vorhandenen Schutzvorrichtungen am Tunnelportal sind in einem schlechten Zustand, sie besitzen keine wirksame Aufhaltefunktion mehr. Um die stark frequentierte Strecke zuverlässig vor Steinschlag und herabfallendem Geröll zu schützen, ist die Sanierung dringend erforderlich. Im Zuge der Arbeiten wird der Hang zunächst freigeräumt und anschließend mit neuen Stahlnetzen und modernen Fangsystemen ausgestattet. Dadurch soll sichergestellt werden, dass mögliche Gesteinsbewegungen bereits am Hang abgefangen und die Verkehrsteilnehmenden zuverlässig geschützt werden. Die Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und die Infrastruktur am Schlossbergtunnel langfristig zu sichern.

Abweichende Verkehrsführung

Während der Bauarbeiten kommt es zu Veränderungen in der Verkehrsführung. Die beiden südlichen Fahrspuren in Richtung Neckargemünd müssen im Bereich des Baufeldes gesperrt werden. Der Verkehr wird über die bestehende Linksabbiegespur am Baustellenbereich vorbeigeleitet. Auch wenn die Durchfahrt in Richtung Neckargemünd jederzeit gewährleistet bleibt, ist während der Bauzeit mit Behinderungen und längeren Fahrzeiten zu rechnen. Die Stadt Heidelberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen.

