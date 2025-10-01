Hardheim – 65-jähriger Motorradfahrer verletzt

Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) – Hardheim: Zu schnell unterwegs – Motorradfahrer bei Unfall verletzt. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Hardheim. Gegen 15:40 Uhr war ein 65-Jähriger mit seiner Yamaha auf der Landesstraße 508 von Rüdental/Steinfurt kommend in Richtung Hardheim unterwegs. Hier überholte er zunächst einen Pkw und verlor, vermutlich aufgrund nicht angepasster
Geschwindigkeit, im Anschluss die Kontrolle über seine Maschine. Im weiteren Verlauf stürzte der Mann in einer Linkskurve und rutschte, zusammen mit seinem Motorrad, in einen Acker neben der Fahrbahn. Der 65-Jährige zog sich schwere
Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
