Frankenthal – Verschiedene Sperrungen im Stadtgebiet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Austausch von Gashochdruckschiebern

Für die Durchführung von Arbeiten zur Erneuerung von Gashochdruckschiebern, im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal, sind ab dem 02. Oktober bis voraussichtlich 31. Dezember verschiedene Sperrungen im Stadtgebiet Frankenthal notwendig.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten, wodurch es im Stadtgebiet zu zeitweiligen Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Folgende Bereiche sind von den Sperrungen betroffen:

Industriestraße / Carl-Benz-Straße / Beindersheimer Straße

In der Carl-Benz-Straße kommt es zu einer Gehwegteilsperrung in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Firma Wedig ist der Gehweg in der Industriestraße voll gesperrt. Eine Fußgängerumleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Heßheimer Straße / Beindersheimer Straße

Hier erfolgt eine Gehwegvollsperrung sowie eine Fahrbahnteilsperrung. Den Fußgängern steht ein Ersatzgehweg zur Verfügung.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechne. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle Staddt Frankenthal