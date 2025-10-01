Bad Bergzabern – Unfall mit Schulbus glücklicherweise ohne Verletzte

Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Dienstag, 30.September kam es um 13:15h in Bad Bergzabern an der Kreuzung Karl-Popp-Straße zur Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus. Hierbei missachtete der Fahrer des Bus die Vorfahrt des von rechts aus der Karl-Popp-Straße kommenden BMW. Im Bus befanden sich 29 Kinder, welche ebenso wie die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000,-EUR. Da der Bus die Fahrt schadensbedingt nicht mehr fortsetzen konnte, mussten die Kinder von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt werden.
