Sinsheim – Fördertechnik Museum Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter jedem Hügel ein neuer Ausblick



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Alle zwei Wochen stellt die Sinsheimer Erlebnisregion Highlights bzw. bisher wenig bekannte Geheimtipps der Region vor. Heute: Das Fördertechnik Museum in Sinsheim.

Unweit des Technik Museums in Sinsheim befindet sich das Fördertechnik Museum. Schon von

weitem weisen zwei markante Wahrzeichen den Weg: Der Rohrriese und ein Originalwagen der

Wuppertaler Schwebebahn.

Auf über 2.000 Quadratmetern Fläche wird großen und kleinen Technik-Fans die Welt der

Fördertechnik von der Erfindung des Rades bis zur computergesteuerten Hightech-Anlage

präsentiert. Dabei können nahezu alle Geräte über Druckschaltknöpfe oder durch eigene

Muskelkraft in Betrieb gesetzt werden.

Ein besonderes Highlight ist Museumsroboter „Nobby“, der durch die Ausstellung führt und

spannende Einblicke in die außergewöhnlichen Maschinen wie den 120 Jahre alten Mühlenaufzug

oder die größte Briefsortiermaschine gibt. Wer möchte, kann zusätzlich eine Führung buchen.

Für Tüftler öffnet an Wochenenden von 12:00 bis 17:00 Uhr die Werkstatt ihre Türen. Dort werden

beispielsweise Murmelbahn, Roboter oder Förderanlagen aktiv von den Besuchern mithilfe des

Baukastensystems „fischertechnik“ gebaut.



Im Anschluss an die Besichtigung können sich die Kinder im großen Indoor-Spielbereich austoben:

Mehrere Kletterrutschen, ein Indoor-Fußballplatz, Tischtennisplatte, Hindernisparcours oder

Kaufmannsladen mit Bau- und Spielecke für die Allerkleinsten laden zum Spielen und Toben ein.

Für eine Stärkung zwischendurch bietet das angrenzende Bistro Snacks, kleine Gerichte und

Getränke an.

Geöffnet hat das Museum immer donnerstags bis sonntags, von 10:00 bis 18:00 Uhr. Weitere

Infos zum Fördertechnik Museum Sinsheim unter www.foerdertechnik-museum.de.

Bild (Fördertechnik Museum): Museumsroboter „Nobby“ führt die Besucher durchs Museum und

erklärt die einzelnen Exponate.

Bild (Fördertechnik Museum): Der Indoor-Spielbereich lädt zum Toben ein.

Quelle: Fördertechnik Museum