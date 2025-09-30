Sandhausen – Alles Gute zum Geburtstag des bürgerlichen Klimaengagements

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der vierten Klimawerkstatt in der Gemeindebibliothek präsentieren sich
die sieben Arbeitskreise – Schwammstadt und E-Team besonders im Fokus
Sandhausen
– Glückwünsche zum ersten Geburtstag hatte Bürgermeister Hakan Günes
bei der vierten Klimawerkstatt für die sieben aktiven Arbeitskreise (AG) dabei –
schließlich waren sie aus der zweiten Auflage der Veranstaltungsreihe hervorgegangen,
zu der vor Jahresfrist eingeladen worden war. „Es ist viel, es ist etwas wahnsinnig
Spannendes passiert“, meinte zudem Michael Boeke von der Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) und lobte das
bürgerschaftliche Engagement rund um Klima- und Klimafolgenschutz in Sandhausen.
Es freute Michael Boeke, dass sich auch viele neue Gesichter in der Gemeindebibliothek
versammelt hatten. So stieß die kurze Vorstellung der AGs, ob Hofflohmarkt, Repair
Café, Suppentopf, Waldwichtelpfad und Klima Puzzle, schon auf reges Interesse. Gemäß
der Programmplanung nahmen dann die AGs Schwammstadt und E-Team größeren
Raum ein, um ihre Themen zu präsentieren.
Hendrik Müller von der AG Schwammstadt, die sich vorwiegend um die Vorsorge zu
Starkregenereignissen kümmert, machte deutlich, wie wichtig es ist, dass es vor Ort
ausreichend Möglichkeiten gibt, damit Regenwasser aufgenommen und gespeichert
werden kann. Sonst drohen immer häufiger Überflutungen als Folge von
Starkregenereignissen. Mit Bildern aus der Vogelperspektive zeigte er anonymisiert
positive wie negative Beispiele aus der Hopfengemeinde. Generell bestünde für mehr als
ein Drittel aller Sandhäuser Bürgerinnen und Bürger ein signifikantes Risiko bei solchen
wolkenbruchartigen Ereignissen.
Die AG Schwammstadt biete unter anderem erfolgreiche Maßnahmen zum Anschauen,
unmittelbare Nachbarschaftshilfe oder unabhängige, nicht-kommerzielle Tipps über
professionelle Unterstützung ergänzend hinaus. Am dritten Donnerstag im Monat –
genau am Donnerstag, 16. Oktober, um 20 Uhr in Helenas Flammstube – treffe man sich
zum offenen Stammtisch.
Mit der Idee einer ersten Schottergarten Challenge in Sandhausen, um für mehr
Sickerfläche im Gemeindegebiet zu sorgen, habe die AG auch die Gemeindeverwaltung
überzeugt und ein Budget erhalten. Bis nächsten Juli sollten durch Begehungen mit
Vorher-/Nachher-Bildern erfolgreiche Veränderungen dokumentiert und schließlich
ausgezeichnet werden, sagte Hendrik Müller. Die Aktion werde demnächst noch
intensiver beworben. Unterstützung, wie man vom Schottergarten zu einem naturnahen
Garten kommt, gibt es nicht zuletzt von der Verwaltung, die mit Klimaschutzmanager Dr.
Werner Krause und Grünflächenmanagerin Susanne Wölflick (E-Mail an
umwelt@sandhausen.de) geeignete Ansprechpartner bietet.
Wolfhard Kletti vom E-Team, das schon drei erfolgreiche Solarpartys mit
Anschauungsunterricht vor Ort veranstaltet hat, bietet einen Erfahrungsaustausch in
Sachen Klimaschutz, wenn es eher um technische Belange geht. Wolfhard Kletti räumte
denn auch mit Mythen auf, die um die Wärmepumpe ranken, er verwies auf den
Energiesparkommissar (www.energiesparkommissar.de), ein Energieberater, der sein
Wissen auf verständliche Weise über Videos im Internet teilt. Jens Neumann stellte als
Beispiel die erfolgreiche energetische Abkopplung eines Sandhäuser Reihen-
Mittelhauses in den Mittelpunkt – dort war es möglich, den Energieverbrauch für die
Wärmegewinnung auf nur noch rund 10 Prozent vom Ursprungswert zu reduzieren.
Foto: Hendrik Müller von der AG Schwammstadt
macht die Bedrohung durch Starkregenereignisse – auch in Sandhausen – deutlich.
Foto: Gemeinde Sandhausen
Quelle: Gemeinde Sandhausen