Sandhausen – Alles Gute zum Geburtstag des bürgerlichen Klimaengagements



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der vierten Klimawerkstatt in der Gemeindebibliothek präsentieren sich

die sieben Arbeitskreise – Schwammstadt und E-Team besonders im Fokus

Sandhausen

– Glückwünsche zum ersten Geburtstag hatte Bürgermeister Hakan Günes

bei der vierten Klimawerkstatt für die sieben aktiven Arbeitskreise (AG) dabei –

schließlich waren sie aus der zweiten Auflage der Veranstaltungsreihe hervorgegangen,

zu der vor Jahresfrist eingeladen worden war. „Es ist viel, es ist etwas wahnsinnig

Spannendes passiert“, meinte zudem Michael Boeke von der Klimaschutz- und Energie-

Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) und lobte das

bürgerschaftliche Engagement rund um Klima- und Klimafolgenschutz in Sandhausen.

Es freute Michael Boeke, dass sich auch viele neue Gesichter in der Gemeindebibliothek

versammelt hatten. So stieß die kurze Vorstellung der AGs, ob Hofflohmarkt, Repair

Café, Suppentopf, Waldwichtelpfad und Klima Puzzle, schon auf reges Interesse. Gemäß

der Programmplanung nahmen dann die AGs Schwammstadt und E-Team größeren

Raum ein, um ihre Themen zu präsentieren.

Hendrik Müller von der AG Schwammstadt, die sich vorwiegend um die Vorsorge zu

Starkregenereignissen kümmert, machte deutlich, wie wichtig es ist, dass es vor Ort

ausreichend Möglichkeiten gibt, damit Regenwasser aufgenommen und gespeichert

werden kann. Sonst drohen immer häufiger Überflutungen als Folge von

Starkregenereignissen. Mit Bildern aus der Vogelperspektive zeigte er anonymisiert

positive wie negative Beispiele aus der Hopfengemeinde. Generell bestünde für mehr als

ein Drittel aller Sandhäuser Bürgerinnen und Bürger ein signifikantes Risiko bei solchen

wolkenbruchartigen Ereignissen.

Die AG Schwammstadt biete unter anderem erfolgreiche Maßnahmen zum Anschauen,

unmittelbare Nachbarschaftshilfe oder unabhängige, nicht-kommerzielle Tipps über

professionelle Unterstützung ergänzend hinaus. Am dritten Donnerstag im Monat –

genau am Donnerstag, 16. Oktober, um 20 Uhr in Helenas Flammstube – treffe man sich

zum offenen Stammtisch.

Mit der Idee einer ersten Schottergarten Challenge in Sandhausen, um für mehr

Sickerfläche im Gemeindegebiet zu sorgen, habe die AG auch die Gemeindeverwaltung

überzeugt und ein Budget erhalten. Bis nächsten Juli sollten durch Begehungen mit

Vorher-/Nachher-Bildern erfolgreiche Veränderungen dokumentiert und schließlich

ausgezeichnet werden, sagte Hendrik Müller. Die Aktion werde demnächst noch

intensiver beworben. Unterstützung, wie man vom Schottergarten zu einem naturnahen

Garten kommt, gibt es nicht zuletzt von der Verwaltung, die mit Klimaschutzmanager Dr.

Werner Krause und Grünflächenmanagerin Susanne Wölflick (E-Mail an

umwelt@sandhausen.de) geeignete Ansprechpartner bietet.

Wolfhard Kletti vom E-Team, das schon drei erfolgreiche Solarpartys mit

Anschauungsunterricht vor Ort veranstaltet hat, bietet einen Erfahrungsaustausch in

Sachen Klimaschutz, wenn es eher um technische Belange geht. Wolfhard Kletti räumte

denn auch mit Mythen auf, die um die Wärmepumpe ranken, er verwies auf den

Energiesparkommissar (www.energiesparkommissar.de), ein Energieberater, der sein

Wissen auf verständliche Weise über Videos im Internet teilt. Jens Neumann stellte als

Beispiel die erfolgreiche energetische Abkopplung eines Sandhäuser Reihen-

Mittelhauses in den Mittelpunkt – dort war es möglich, den Energieverbrauch für die

Wärmegewinnung auf nur noch rund 10 Prozent vom Ursprungswert zu reduzieren.

Foto: Hendrik Müller von der AG Schwammstadt

macht die Bedrohung durch Starkregenereignisse – auch in Sandhausen – deutlich.

Foto: Gemeinde Sandhausen

Quelle: Gemeinde Sandhausen