Rhein-Pfalz-Kreis startet Naturschutz-Reihe im Herbst und Winter

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Auftakt am 4. Oktober mit Exkursion durch die Altrheinauen in Bobenheim-Roxheim
Innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises existiert eine bemerkenswerte Artenvielfalt, die sich in jeder
Jahreszeit auf andere Weise bemerkbar macht. Natur und Landschaft weisen hochwertige
Naturschutzflächen auf, die wegen ihrer ökologischen Bedeutung nicht selten europäischen Schutz
genießen. Steigender Nutzungsdruck und nicht zuletzt der Klimawandel lassen solche Areale zu
immer wichtigeren Rückzugsgebieten einer zum Teil bestandsbedrohten Flora und Fauna werden.
Der Erhalt der Artenvielfalt und einer intakten Naturlandlandschaft ist auch eine Voraussetzung für die
Naherholung der Menschen. Gleichzeitig sind diese artenreichen und geschützten Gebiete ein
wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.
Die Kreisverwaltung in ihrer Eigenschaft als Untere Naturschutzbehörde nimmt die bundesweite
Aktionswoche „Achtung Artenvielfalt!“ (6. bis 12. Oktober) zum Anlass, in den kommenden Wochen
diese Zusammenhänge gemeinsam mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen der Bevölkerung
näherzubringen.
Den Auftakt bildet der Naturschutztag „10 000 Jahre Rheinniederungen – Die Feuchtgebiete um
Bobenheim-Roxheim als ökologisches Beispiel“, der vom Pfälzerwaldverein in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Bobenheim-Roxheim und dem Verein für Naturschutz und Heimatpflege
Bobenheim-Roxheim organisiert wird. Am Samstag, 4. Oktober, ab 10 Uhr besichtigen die
Teilnehmenden zunächst das Heimatmuseum in Bobenheim-Roxheim und starten anschließend eine
Wanderung durch die Altrheinauen.
Treffpunkt ist der große Veranstaltungsraum im Heimatmuseum (Friedrich-Ebert-Straße 43, 67240
Bobenheim-Roxheim), das als einziges in Rheinland- Pfalz die typische Welt der Altrheinlandschaft in
den Mittelpunkt stellt. Das Haus verfügt über die pfalzweit zweitgrößte öffentliche Sammlung
naturkundlicher Exponate und wird an Reichhaltigkeit nur übertroffen vom Pfalzmuseum für
Naturkunde (Pollichia-Museum) in Bad Dürkheim-Grethen.
Für die Gemeinde übernimmt Georg Zwilling, Erster Beigeordneten der Gemeinde Bobenheim-
Roxheim, die Begrüßung. Den Rundgang durch die Ausstellungen des Museums wie auch die
anschließende Wanderung führt Klaus Graber, Hauptnaturschutzwart des Pfälzerwald-Vereins.
Hauptthema im Museum wird das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Pflanze in der
heimatgeschichtlichen Entwicklung sein. Im Anschluss ist eine Mittagspause mit Rucksackverpflegung
vorgesehen.
Anschließend folgt eine naturkundliche Exkursion durch die Altrheinauen Bobenheim-Roxheims mit
Einblicken in örtliche Naturschutzgebiete und europäische Natura-2000-Areale.
Hintergrundinformationen zu den ökologischen Zusammenhängen und dem Werdegang der
Landschaft runden die rund sieben bis acht Kilometer Wanderung ab.
Der Rundweg endet am Ausgangspunkt, dem Heimatmuseum Bobenheim-Roxheim. Anschließend
gibt es im Lokal des Kleintierzuchtvereins Roxheim e. V., Industriestraße 94, gegen 16 Uhr einen
warmen Imbiss.
Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis