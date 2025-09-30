Rhein-Pfalz-Kreis startet Naturschutz-Reihe im Herbst und Winter

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Auftakt am 4. Oktober mit Exkursion durch die Altrheinauen in Bobenheim-Roxheim

Innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises existiert eine bemerkenswerte Artenvielfalt, die sich in jeder

Jahreszeit auf andere Weise bemerkbar macht. Natur und Landschaft weisen hochwertige

Naturschutzflächen auf, die wegen ihrer ökologischen Bedeutung nicht selten europäischen Schutz

genießen. Steigender Nutzungsdruck und nicht zuletzt der Klimawandel lassen solche Areale zu

immer wichtigeren Rückzugsgebieten einer zum Teil bestandsbedrohten Flora und Fauna werden.

Der Erhalt der Artenvielfalt und einer intakten Naturlandlandschaft ist auch eine Voraussetzung für die

Naherholung der Menschen. Gleichzeitig sind diese artenreichen und geschützten Gebiete ein

wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.

Die Kreisverwaltung in ihrer Eigenschaft als Untere Naturschutzbehörde nimmt die bundesweite

Aktionswoche „Achtung Artenvielfalt!“ (6. bis 12. Oktober) zum Anlass, in den kommenden Wochen

diese Zusammenhänge gemeinsam mit ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen der Bevölkerung

näherzubringen.

Den Auftakt bildet der Naturschutztag „10 000 Jahre Rheinniederungen – Die Feuchtgebiete um

Bobenheim-Roxheim als ökologisches Beispiel“, der vom Pfälzerwaldverein in Zusammenarbeit

mit der Gemeinde Bobenheim-Roxheim und dem Verein für Naturschutz und Heimatpflege

Bobenheim-Roxheim organisiert wird. Am Samstag, 4. Oktober, ab 10 Uhr besichtigen die

Teilnehmenden zunächst das Heimatmuseum in Bobenheim-Roxheim und starten anschließend eine

Wanderung durch die Altrheinauen.

Treffpunkt ist der große Veranstaltungsraum im Heimatmuseum (Friedrich-Ebert-Straße 43, 67240

Bobenheim-Roxheim), das als einziges in Rheinland- Pfalz die typische Welt der Altrheinlandschaft in

den Mittelpunkt stellt. Das Haus verfügt über die pfalzweit zweitgrößte öffentliche Sammlung

naturkundlicher Exponate und wird an Reichhaltigkeit nur übertroffen vom Pfalzmuseum für

Naturkunde (Pollichia-Museum) in Bad Dürkheim-Grethen.

Für die Gemeinde übernimmt Georg Zwilling, Erster Beigeordneten der Gemeinde Bobenheim-

Roxheim, die Begrüßung. Den Rundgang durch die Ausstellungen des Museums wie auch die

anschließende Wanderung führt Klaus Graber, Hauptnaturschutzwart des Pfälzerwald-Vereins.

Hauptthema im Museum wird das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Pflanze in der

heimatgeschichtlichen Entwicklung sein. Im Anschluss ist eine Mittagspause mit Rucksackverpflegung

vorgesehen.

Anschließend folgt eine naturkundliche Exkursion durch die Altrheinauen Bobenheim-Roxheims mit

Einblicken in örtliche Naturschutzgebiete und europäische Natura-2000-Areale.

Hintergrundinformationen zu den ökologischen Zusammenhängen und dem Werdegang der

Landschaft runden die rund sieben bis acht Kilometer Wanderung ab.

Der Rundweg endet am Ausgangspunkt, dem Heimatmuseum Bobenheim-Roxheim. Anschließend

gibt es im Lokal des Kleintierzuchtvereins Roxheim e. V., Industriestraße 94, gegen 16 Uhr einen

warmen Imbiss.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis