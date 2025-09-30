Rhein-Pfalz-Kreis – Baumaterial von Baustelle in Schifferstadt gestohlen

Schifferstadt / rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am vergangenen Wochenende (26.09.2025 bis 29.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter Material im Wert von ca. 4.000 EUR von einer Baustelle im Bereich der L524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt. Auf Grund der Schwere des Diebesguts, ist davon auszugehen, dass die Täter den Abtransport mit einem größeren Fahrzeug durchführten. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
-
- Mainz/Ludwigshafen- Mit Wirkung zum 1. Oktober hat Bayerns Innenministerium eine klare Anweisung an die Polizeipräsidien erteilt: Die Nationalitäten von Tatverdächtigen und Opfern sind in Pressemitteilungen grundsätzlich zu nennen. Hintergrund sind die immer intensiveren gesellschaftlichen Debatten und der wiederholte Vorwurf, Polizei und Behörden würden diese Informationen bewusst zurückhalten. Die neue Regelung soll Transparenz schaffen und das ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 25.09.2025 und Montagabend, 18.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Waldhof ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Unbekannten verschafften sich im genannten Zeitraum zunächst auf unklare Art und Weise Zugang zum Hausflur des Anwesens in der Otto-Siffling-Straße ein und begaben sich ins zweite Obergeschoss. ... Mehr lesen»
- Wörth, Maximiliansau, Schaidt, Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in den Bereichen Wörth, Maximiliansau und Schaidt vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „falsche Polizeibeamte“ handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – 20. September 2025 – Nach den tödlichen Schüssen in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen-Maudach dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter an. Der Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann aus Mundenheim ums Leben kam, beschäftigt nach wie vor eine eigens eingerichtete Mordkommission. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Tanja Hammer ist die neue Geschäftsführerin des Zweckverbands Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein sowie des Zweckverbands Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Mosaikschule). Die gebürtige Südpfälzerin übernimmt den Staffelstab von Brigitte Edwards, die von 2013 bis 2025 die Geschäfte führte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hammer war zuletzt als Sozialplanerin bei der Stadt ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag (29.08.2025), gegen 22:30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei, weil ein Mann mit einem Beil in der Hand über den Berliner Platz lief und herumschrie. Bei Eintreffen der Polizeikräfte wurde der 43-Jährige aufgefordert, das Beil fallen zu lassen. Als er dies nach mehrmaliger Aufforderung und Androhung des Tasers nicht ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaiserslautern – Ab Oktober mit längerer Beratungszeit – Die digitale Sprechstunde in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern in der Bismarckstraße 17 verlängert aufgrund der großen Nachfrage die Beratungszeit: Die offene Sprechstunde findet weiterhin an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat statt – ab Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»
- Erbach / Metropolregion Rhein-Neckar – – Kriminelle entwendeten in der Nacht von Donnerstag (25.9.) auf Freitag (26.9.) in Erbach zwei Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen in Tschechien fest. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein grauer Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen DI-KS 3003 geriet in der Zeit zwischen 21 Uhr am Donnerstagabend ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt weiter auf die Digitalisierung ihrer vertrieblichen Verkaufssysteme: Ab Montag, 6. Oktober, beginnt die Umrüstung von insgesamt 55 Fahrausweisautomaten im Verkehrsgebiet der rnv auf reine Kartenzahlung. Damit wird an diesen Automaten künftig keine Barzahlung mehr möglich sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Umrüstung beginnt im Verkehrsgebiet Mannheim ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Lustadt/Ottersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „Falscher Polizeibeamter“ handeln könnte. – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. – ... Mehr lesen»
-
-
-
-
-