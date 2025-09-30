  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.09.2025, 20:52 Uhr

Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich zum 23. Mal mit Gemeinschaftsstand auf Expo Real in München


Metropolregion Rhein-Neckar –  Starke Argumente für Investoren
 12 Partner am Stand 132 in Halle C1
 Büromarkt entwickelt sich 2025 stabil

Die Expo Real, Europas wichtigste Fachmesse für Immobilien und
Investitionen, öffnet vom 6. bis 8. Oktober ihre Tore und lädt die
Akteure der Immobilienbranche zum Branchentreffen nach München.

Zum 23. Mal nutzt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) diese
Gelegenheit, um das Fachpublikum des gewerblichen
Immobiliensektors über ihre Attraktivität, zukunftsweisende Projekte
sowie die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Die
zentrale Lage in Europa und gute Erreichbarkeit sind starke
Argumente für Rhein-Neckar, ebenso wie die große Wirtschaftskraft,
attraktive Investitionsmöglichkeiten und das nach wie vor attraktive
Preisgefüge.

Die Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich gemeinsam mit 12
weiteren Vertretern am regionalen Gemeinschaftsstand in Halle C1
(Stand 132). Am Stand sind neben Kommunen und
Wirtschaftsförderern auch Projektentwickler, Bau- und Immobilien-
Unternehmen, Investoren und Finanzierer, Architekten sowie
Beteiligungsgesellschaften aus der Metropolregion Rhein-Neckar
vertreten. Mit insgesamt rund 2.000 Ausstellern ist die Beteiligung im
Vergleich zum Vorjahr stabil. Das zeigt, wie wichtig die Expo Real für
die Branche in diesen Zeiten ist.

Das langjährige Konzept, bei der Expo Real verschiedene Akteure aus
der Region an einem gemeinsamen Messestand zu vereinen und
damit die ganze Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten und
Angebote in Rhein-Neckar aufzuzeigen, hat sich seit 2002 bewährt:
Der Gemeinschaftsstand ist beliebter Anlaufpunkt für Vertreter aus
Wirtschaft und Politik. Er bietet ideale Voraussetzungen, um Projekte
anzustoßen, Netzwerke zu pflegen und auszubauen.

Am Rhein-Neckar-Gemeinschaftsstand vertreten sind:
• blocher partners GmbH
• DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe
• ECONOMY PARK Heidelberg-Leimen
• EPPLE GmbH
• HEBERGER GmbH
• Immobiliengruppe Rhein-Neckar eG
• Rhein-Neckar-Kreis
• Stadt Heidelberg
• TREUREAL Gebäudeservice GmbH
• TREUREAL Property Management GmbH
• Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
• VINCI Facilities Solutions GmbH

Büromarktkennzahlen für Rhein-Neckar 2025
Zur Expo Real sind für den Standort und Büromarkt Rhein-Neckar
aktuelle Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen
und Heidelberg verfügbar.

In allen drei Oberzentren der Metropolregion Rhein-Neckar werden für
2025 keine wesentlichen Veränderungen beim Flächenbestand von
Büroimmobilien erwartet. Ein Großteil der Fertigstellungen entfällt auf
grundlegend sanierte Objekte. Den vergleichsweise wenigen
Neubauten stehen Umnutzungen und Abrisse gegenüber.

Die weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, vor allem im ersten Halbjahr,
waren auch am regionalen Immobilienmarkt beim Flächenumsatz
spürbar. Hier wird in Mannheim und Heidelberg aufgrund des
zeitlichen Verzuges mit einem leichten Umsatzrückgang für das
Gesamtjahr gerechnet. In Ludwigshafen wird der
Flächenumsatzrückgang aufgrund des durch Sondereffekte
ausgelösten Höchstwertes im Jahr 2024 deutlicher ausfallen.

Bei der Leerstandsquote ist in Heidelberg und Ludwigshafen mit
gleichbleibenden Zahlen zu rechnen. Für Mannheim wird ein Absinken
der Leerstandsquote in Richtung des langjährigen Mittels
prognostiziert, da auch hier der sprunghafte Anstieg in 2024 auf
Sondereffekte zurückgeführt werden kann.

Die Spitzenmieten steigen in Heidelberg sowie in Ludwigshafen, in
Mannheim bleiben sie im Vergleich zu den Vorjahren stabil.
Die Einschätzung für die Tendenz der Büromarktkennzahlen erfolgte
durch neun Expertinnen und Experten der regionalen
Immobilienbranche. Die Daten sind hier einsehbar:
Mehr zur Expo Real unter www.exporeal.net

Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Konzerthaus Stadthalle: Sanierung geht auf die Zielgerade A!rbeiten sollen Ende 2025 weitgehend abgeschlossen sein – Eröffnung Anfang 2026

    • Heidelberg – Konzerthaus Stadthalle: Sanierung geht auf die Zielgerade A!rbeiten sollen Ende 2025 weitgehend abgeschlossen sein – Eröffnung Anfang 2026
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sanierung des Konzerthaues Stadthalle biegt auf die Zielgerade ein. Aktuell laufen unter anderem die Schlussarbeiten an den technischen Anlagen und deren Inbetriebnahme, Arbeiten an der Empore und für die Rückwand im Großen Saal sowie Malerarbeiten. Die Reinigung und Restaurierung der Fassade ist – bis auf den Haupteingang – abgeschlossen, ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Sound der Stadt: Bilanz zu öffentlich zugänglichen Klavieren gezogen

    • Heidelberg – Sound der Stadt: Bilanz zu öffentlich zugänglichen Klavieren gezogen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Ende Juni bis Ende August 2025 hat die Stadt Heidelberg mit frei zugänglichen Klavieren auf vier öffentlichen Plätzen zum Mitmachen eingeladen. Die Aktion ermöglichte spontane musikalische Beiträge, förderte Begegnungen und schuf eine offene, kreative Atmosphäre. Finanziert wurde sie durch das städtische Programm „Mittendrinnenstadt“ und die Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen / Landau – 56-Jähriger vermisst – Polizei bittet dringend um Mithilfe

    • Ludwigshafen / Landau – 56-Jähriger vermisst – Polizei bittet dringend um Mithilfe
      Ludwigshafen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Mittwoch, 24.09.2025, wird ein in Ramberg wohnender 56-Jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er am Dienstag, den 23.09.2025, an seiner Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er dürfte mit einem weißen KIA Sportage, ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Kinderuni der HWG LU im Wintersemester 2025/2026

    • Ludwigshafen – Kinderuni der HWG LU im Wintersemester 2025/2026
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vier kostenfreie Kinderuni-Vorlesungen warten im Winter 2025/26 an der HWG LU auf interessierte Kids zwischen acht und zwölf Jahren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 15. Oktober 2025 startet die Kinderuni-Reihe um 16.30 Uhr mit der Vorlesung „Werbung – unterhaltsam und informativ oder manipulativ?“ ins Wintersemester. Anna-Maria Uhrig, Programm Managerin im Studiengang ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Sanierung der Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldhalle ab 6. Oktober

    • Mannheim – Sanierung der Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldhalle ab 6. Oktober
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 6. Oktober 2025, bis voraussichtlich Sommer 2026 die Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldhalle sanieren. Die Maßnahme, die durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice ausgeführt wird, erstreckt sich von der Kreuzung Steubenstraße / Speyerer Straße / Meeräckerstraße bis zum Rheingoldplatz. In den rund neun Monaten Bauzeit wird die ... Mehr lesen»

      • Landau – Kreisausschuss tagt am 7. Oktober um 16 Uhr

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße findet statt am Dienstag, 7. Oktober, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, An der Kreuzmühle 2, in Landau. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Themen: 1. Berichterstattung über die Arbeit der Südpfalz-Docs 2. Annahme von Zuwendungen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt am 7. Oktober um 17 Uhr

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am Dienstag, 7. Oktober 2025, 17 Uhr,BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220, Aula,zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Mitglieder der Ortsbeiräte Mundenheim und Rheingönheim sind zu TOP1 eingeladen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Tagesordnung: 1. Pendlerradroute Süd – Vorplanung 2. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Aufnahme der ... Mehr lesen»

      • Landau -Tag der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler: Aufruf an Unternehmen, Besichtigungen zu ermöglichen

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schülerinnen und Schüler der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach werden im Januar Gelegenheit haben, mögliche Ausbildungsbetriebe zu besichtigen. Interessierte Unternehmen, die den jungen Menschen am 27. Januar 2026 eine Betriebsbesichtigung anbieten können, werden gebeten, sich bei Nadine Anton, Berufswahlkoordinatorin an der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach, zu melden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Landrat Dietmar Seefeldt ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm: Saisonfinale am 5. Oktober 2025

    • Mannheim – Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm: Saisonfinale am 5. Oktober 2025
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.  Fontänenanlage geht in die Winterpause  Farbenfroher Abschied am nächsten Wochenende  Rückkehr pünktlich zu Ostern 2026 Die Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm verabschieden sich zum Ende der Brunnensaison 2025 in ihre wohlverdiente Winterpause. Noch bis Sonntag, den 5.Oktober 2025, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das beeindruckende Schauspiel zu erleben. Werktags sprudeln ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung hat am Montag, 6. Oktober, geschlossen – Bürgerämter, Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Abteilung für Zuwanderung betroffen

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung der Stadt Heidelberg ist am Montag, 6. Oktober 2025, mit allen Außenstellen aufgrund einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Dies betrifft neben der Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle auch alle Bürgerämter sowie die Abteilung für Zuwanderung im Landfriedgebäude, Bergheimer Straße 147, im Stadtteil Bergheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com