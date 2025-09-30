Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich zum 23. Mal mit Gemeinschaftsstand auf Expo Real in München

Metropolregion Rhein-Neckar – Starke Argumente für Investoren
12 Partner am Stand 132 in Halle C1
Büromarkt entwickelt sich 2025 stabil
Die Expo Real, Europas wichtigste Fachmesse für Immobilien und
Investitionen, öffnet vom 6. bis 8. Oktober ihre Tore und lädt die
Akteure der Immobilienbranche zum Branchentreffen nach München.
Zum 23. Mal nutzt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) diese
Gelegenheit, um das Fachpublikum des gewerblichen
Immobiliensektors über ihre Attraktivität, zukunftsweisende Projekte
sowie die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Die
zentrale Lage in Europa und gute Erreichbarkeit sind starke
Argumente für Rhein-Neckar, ebenso wie die große Wirtschaftskraft,
attraktive Investitionsmöglichkeiten und das nach wie vor attraktive
Preisgefüge.
Die Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich gemeinsam mit 12
weiteren Vertretern am regionalen Gemeinschaftsstand in Halle C1
(Stand 132). Am Stand sind neben Kommunen und
Wirtschaftsförderern auch Projektentwickler, Bau- und Immobilien-
Unternehmen, Investoren und Finanzierer, Architekten sowie
Beteiligungsgesellschaften aus der Metropolregion Rhein-Neckar
vertreten. Mit insgesamt rund 2.000 Ausstellern ist die Beteiligung im
Vergleich zum Vorjahr stabil. Das zeigt, wie wichtig die Expo Real für
die Branche in diesen Zeiten ist.
Das langjährige Konzept, bei der Expo Real verschiedene Akteure aus
der Region an einem gemeinsamen Messestand zu vereinen und
damit die ganze Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten und
Angebote in Rhein-Neckar aufzuzeigen, hat sich seit 2002 bewährt:
Der Gemeinschaftsstand ist beliebter Anlaufpunkt für Vertreter aus
Wirtschaft und Politik. Er bietet ideale Voraussetzungen, um Projekte
anzustoßen, Netzwerke zu pflegen und auszubauen.
Am Rhein-Neckar-Gemeinschaftsstand vertreten sind:
• blocher partners GmbH
• DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe
• ECONOMY PARK Heidelberg-Leimen
• EPPLE GmbH
• HEBERGER GmbH
• Immobiliengruppe Rhein-Neckar eG
• Rhein-Neckar-Kreis
• Stadt Heidelberg
• TREUREAL Gebäudeservice GmbH
• TREUREAL Property Management GmbH
• Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
• VINCI Facilities Solutions GmbH
Büromarktkennzahlen für Rhein-Neckar 2025
Zur Expo Real sind für den Standort und Büromarkt Rhein-Neckar
aktuelle Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen
und Heidelberg verfügbar.
In allen drei Oberzentren der Metropolregion Rhein-Neckar werden für
2025 keine wesentlichen Veränderungen beim Flächenbestand von
Büroimmobilien erwartet. Ein Großteil der Fertigstellungen entfällt auf
grundlegend sanierte Objekte. Den vergleichsweise wenigen
Neubauten stehen Umnutzungen und Abrisse gegenüber.
Die weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, vor allem im ersten Halbjahr,
waren auch am regionalen Immobilienmarkt beim Flächenumsatz
spürbar. Hier wird in Mannheim und Heidelberg aufgrund des
zeitlichen Verzuges mit einem leichten Umsatzrückgang für das
Gesamtjahr gerechnet. In Ludwigshafen wird der
Flächenumsatzrückgang aufgrund des durch Sondereffekte
ausgelösten Höchstwertes im Jahr 2024 deutlicher ausfallen.
Bei der Leerstandsquote ist in Heidelberg und Ludwigshafen mit
gleichbleibenden Zahlen zu rechnen. Für Mannheim wird ein Absinken
der Leerstandsquote in Richtung des langjährigen Mittels
prognostiziert, da auch hier der sprunghafte Anstieg in 2024 auf
Sondereffekte zurückgeführt werden kann.
Die Spitzenmieten steigen in Heidelberg sowie in Ludwigshafen, in
Mannheim bleiben sie im Vergleich zu den Vorjahren stabil.
Die Einschätzung für die Tendenz der Büromarktkennzahlen erfolgte
durch neun Expertinnen und Experten der regionalen
Immobilienbranche. Die Daten sind hier einsehbar:
Mehr zur Expo Real unter www.exporeal.net
Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar GmbH