Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich zum 23. Mal mit Gemeinschaftsstand auf Expo Real in München



Metropolregion Rhein-Neckar –  Starke Argumente für Investoren

 12 Partner am Stand 132 in Halle C1

 Büromarkt entwickelt sich 2025 stabil

Die Expo Real, Europas wichtigste Fachmesse für Immobilien und

Investitionen, öffnet vom 6. bis 8. Oktober ihre Tore und lädt die

Akteure der Immobilienbranche zum Branchentreffen nach München.

Zum 23. Mal nutzt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) diese

Gelegenheit, um das Fachpublikum des gewerblichen

Immobiliensektors über ihre Attraktivität, zukunftsweisende Projekte

sowie die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Die

zentrale Lage in Europa und gute Erreichbarkeit sind starke

Argumente für Rhein-Neckar, ebenso wie die große Wirtschaftskraft,

attraktive Investitionsmöglichkeiten und das nach wie vor attraktive

Preisgefüge.

Die Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich gemeinsam mit 12

weiteren Vertretern am regionalen Gemeinschaftsstand in Halle C1

(Stand 132). Am Stand sind neben Kommunen und

Wirtschaftsförderern auch Projektentwickler, Bau- und Immobilien-

Unternehmen, Investoren und Finanzierer, Architekten sowie

Beteiligungsgesellschaften aus der Metropolregion Rhein-Neckar

vertreten. Mit insgesamt rund 2.000 Ausstellern ist die Beteiligung im

Vergleich zum Vorjahr stabil. Das zeigt, wie wichtig die Expo Real für

die Branche in diesen Zeiten ist.

Das langjährige Konzept, bei der Expo Real verschiedene Akteure aus

der Region an einem gemeinsamen Messestand zu vereinen und

damit die ganze Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten und

Angebote in Rhein-Neckar aufzuzeigen, hat sich seit 2002 bewährt:

Der Gemeinschaftsstand ist beliebter Anlaufpunkt für Vertreter aus

Wirtschaft und Politik. Er bietet ideale Voraussetzungen, um Projekte

anzustoßen, Netzwerke zu pflegen und auszubauen.

Am Rhein-Neckar-Gemeinschaftsstand vertreten sind:

• blocher partners GmbH

• DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe

• ECONOMY PARK Heidelberg-Leimen

• EPPLE GmbH

• HEBERGER GmbH

• Immobiliengruppe Rhein-Neckar eG

• Rhein-Neckar-Kreis

• Stadt Heidelberg

• TREUREAL Gebäudeservice GmbH

• TREUREAL Property Management GmbH

• Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

• VINCI Facilities Solutions GmbH

Büromarktkennzahlen für Rhein-Neckar 2025

Zur Expo Real sind für den Standort und Büromarkt Rhein-Neckar

aktuelle Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen

und Heidelberg verfügbar.

In allen drei Oberzentren der Metropolregion Rhein-Neckar werden für

2025 keine wesentlichen Veränderungen beim Flächenbestand von

Büroimmobilien erwartet. Ein Großteil der Fertigstellungen entfällt auf

grundlegend sanierte Objekte. Den vergleichsweise wenigen

Neubauten stehen Umnutzungen und Abrisse gegenüber.

Die weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, vor allem im ersten Halbjahr,

waren auch am regionalen Immobilienmarkt beim Flächenumsatz

spürbar. Hier wird in Mannheim und Heidelberg aufgrund des

zeitlichen Verzuges mit einem leichten Umsatzrückgang für das

Gesamtjahr gerechnet. In Ludwigshafen wird der

Flächenumsatzrückgang aufgrund des durch Sondereffekte

ausgelösten Höchstwertes im Jahr 2024 deutlicher ausfallen.

Bei der Leerstandsquote ist in Heidelberg und Ludwigshafen mit

gleichbleibenden Zahlen zu rechnen. Für Mannheim wird ein Absinken

der Leerstandsquote in Richtung des langjährigen Mittels

prognostiziert, da auch hier der sprunghafte Anstieg in 2024 auf

Sondereffekte zurückgeführt werden kann.

Die Spitzenmieten steigen in Heidelberg sowie in Ludwigshafen, in

Mannheim bleiben sie im Vergleich zu den Vorjahren stabil.

Die Einschätzung für die Tendenz der Büromarktkennzahlen erfolgte

durch neun Expertinnen und Experten der regionalen

Immobilienbranche. Die Daten sind hier einsehbar:

Mehr zur Expo Real unter www.exporeal.net

Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar GmbH