Mannheim – Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm: Saisonfinale am 5. Oktober 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

 Fontänenanlage geht in die Winterpause

 Farbenfroher Abschied am nächsten Wochenende

 Rückkehr pünktlich zu Ostern 2026

Die Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm verabschieden sich zum Ende der Brunnensaison 2025 in ihre wohlverdiente Winterpause. Noch bis Sonntag, den 5.Oktober 2025, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das beeindruckende

Schauspiel zu erleben. Werktags sprudeln die Fontänen von 12 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 22 Uhr. Am Wochenende und am Feiertag (3. Oktober) sind die Wasserspiele sogar von 11 bis 23 Uhr in Betrieb. Mit Beginn der Dämmerung erstrahlen die Fontänen zusätzlich in faszinierenden Farben und machen das Wahrzeichen der Stadt zu einem unvergesslichen

Erlebnis.

Ab Montag, den 6. Oktober 2025, übernehmen die Techniker der MVV-Tochtergesellschaft, MVV Netze, im Auftrag der Stadt Mannheim die Arbeiten, um die Anlage winterfest zu machen. Dabei wird das Wasser aus den Becken und Brunnen abgelassen und die Anlage sorgfältig gereinigt. Anschließend werden die Düsen und Unterwasserscheinwerfer ausgebaut, geprüft und sicher eingelagert. Auch Motoren, Pumpen, Abdeckungen und elektrische Leitungen werden auf mögliche Beschädigungen

hin überprüft.

Die Sommersaison 2026 beginnt traditionell zu Ostern: Ab Gründonnerstag, den 2. April 2026, sprudeln die Fontänen wieder in voller Pracht und laden die Mannheimerinnen und Mannheimer sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt ein, das farbenfrohe

Spektakel zu genießen.

Mit der Winterpause der Wasserspiele endet eine weitere erfolgreiche Saison, in der der Wasserturm einmal mehr als beliebter Treffpunkt und beeindruckendes Wahrzeichen die Menschen begeistert hat.

Quelle MVV