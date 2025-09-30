Mannheim – Stadtraumservice und Bürgerdienste: Personalversammlungen am Freitag, 10. Oktober

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Stadtraumservice

Aufgrund der jährlichen Personalversammlung kommt es in einzelnen Bereichen des Eigenbetriebs Stadtraumservice am Freitag, 10. Oktober 2025, zu gewissen Leistungseinschränkungen.

So bleibt der Recyclinghof Im Morchhof im Mannheimer Süden ganztägig geschlossen, um den Mitarbeitern die Teilnahme an der Personalversammlung zu ermöglichen. Kundinnen und Kunden können auf den ABG-Recyclinghof in der Max-Born-Straße 28 auf der Friesenheimer Insel ausweichen. Dieser Recyclinghof ist freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag, 11. Oktober ist auch der Recyclinghof Im Morchhof 37 wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Ebenfalls geschlossen ist das Kundencenter in der Käfertaler Straße 248. Allgemeine Einschränkungen sind im Straßenbetrieb, Grünflächenunterhaltung und Stadtreinigung möglich. Bei der Abfallentsorgung kommt es zu Verschiebungen der Abfuhr. Diese sind bereits im Abfallkalender online und in der App „Abfall Mannheim“ berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Serviceleistungen findet man unter www.stadtraumservice-mannheim.de.

Bürgerdienste

Aufgrund einer Personalversammlung im Fachbereich Bürgerdienste bleiben alle Bürgerservice-Standorte, das Fundbüro, das Standesamt, die Führerscheinstelle und der Bereich Zuwanderung und Einbürgerung am Freitag, den 10. Oktober, geschlossen. Bereits vereinbarte Termine für diesen Tag finden statt.

Die Behördennummer 115 ist telefonisch zu den gewohnten Zeiten eingeschränkt erreichbar.

Terminvereinbarungen sind unter www.mannheim.de/terminreservierung möglich. Nähere Informationen rund um die Bürgerdienste der Stadt Mannheim findet man unter www.mannheim.de/buergerdienste.

Quelle Stadt Mannheim