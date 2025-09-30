Mannheim – Sanierung der Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldhalle ab 6. Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 6. Oktober 2025, bis voraussichtlich Sommer 2026 die Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldhalle sanieren. Die Maßnahme, die durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice ausgeführt wird, erstreckt sich von der Kreuzung Steubenstraße / Speyerer Straße / Meeräckerstraße bis zum Rheingoldplatz. In den rund neun Monaten Bauzeit wird die ca. 1,1 km lange Fahrbahn in Richtung Rheingoldhalle abschnittsweise saniert. Die Maßnahme ist aufgeteilt in sieben Abschnitte.

Die Maßnahme ist erforderlich, da der vorhandene Asphaltbelag erhebliche Schäden aufweist, was ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt. Während der Bauzeit wird die Fahrbahn neu hergestellt. Die bestehenden Bordsteine, Parkplätze sowie der Fuß- und Radweg werden nicht saniert, da sich diese in einem guten Zustand befinden. Der Fahrbahnverlauf nicht verändert.

Vollsperrungen der jeweiligen Abschnitte

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine halbseitige Sperrung nicht möglich, da sonst die erforderlichen Restfahrbahnbreiten nicht eingehalten werden können. Die jeweiligen Bauabschnitte müssen daher unter Vollsperrungen für den motorisierten Individualverkehr ausgeführt werden. Der Fuß- und Radverkehr sowie der Stadtbahnverkehr ist hiervon nicht beeinträchtigt. Der Busverkehr wird von der Sperrung betroffen sein und wird umgeleitet. Die Fahrbahn auf der gegenüberliegenden Seite bleibt vollständig unbeeinträchtigt. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird jeder Bauabschnitt nach Abschluss wieder freigegeben. Die vorhandenen Bestandsbäume werden abgesichert und bleiben erhalten. Ein großräumiges Umleitungskonzept wird den motorisierten Individualverkehr frühzeitig auf die entsprechende Sperrung hinweisen und dementsprechend umleiten.

Sieben Bauabschnitte

Der erste Bauabschnitt, der am 6. Oktober beginnt und voraussichtlich bis zum 31. Oktober 2025 andauern wird, erstreckt sich von der Straße „Hans-Sachs-Ring“ bis zum Rheingoldplatz. Die Einfahrt von der Steubenstraße in den Hans-Sachs-Ring wird in dieser Zeit weiterhin möglich sein.

Die Anrainer und Gewerbetreibenden der Steubenstraße wurden vorab über die Maßnahme informiert. Zeitnah werden auch die jeweils direkt betroffenen Anrainer mittels eines Detailplans über die jeweiligen Bauabschnitte informiert. Die Baukosten für die gesamte Maßnahme betragen ca. 1,6 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort: „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“.

Quelle: Stadt Mannheim