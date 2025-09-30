Mannheim – Mehrere Keller aufgebrochen – hochwertige Fahrräder gestohlen

Mannheim/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen sowie eine Gartenhütte im Stadtteil Rheinau sowie in Brühl und entwendeten zwei hochwertige Fahrräder. In Mannheim haben die Unbekannten es geschafft, in drei Kellerräume in den Straße Am Rheinauer See, Rohrhofer Straße und dem Schlierseeweg einzubrechen, an vier Kellerabteilen scheiterte die Täterschaft. Ebenfalls drangen die Täter in eine Gartenhütte ein. Aus der Gartenhütte sowie einem der Kellerräume wurden jeweils ein Fahrrad gestohlen. Auch in Brühl in der Julia-Lanz-Staße gelang es Unbekannten, einen Keller aufzubrechen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf fast 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.