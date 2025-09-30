Maikammer – Dreiste Fundunterschlagung/Polizei sucht Zeugen



Maikammer/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 59 Jahre alter Mann vergaß gestern (29.09.2025, 11.15 Uhr) beim Einsteigen in sein PKW sein Portemonnaie, welches er zuvor auf dem Autodach abgelegt hatte.

Als er den Kreisverkehr am Ortausgang von Maikammer in Richtung Neustadt befuhr, bemerkte er, wie sein Geldbeutel mit diversen Bankkarten und einem größeren Geldbetrag auf die Straße fiel. Trotz regen Verkehrs wendete er sein Fahrzeug und konnte dabei im Rückspiegel erkennen, wie eine ältere Frau aus einem silbernen SUV mit NW-Kennzeichen ausstieg, die Börse an sich nahm und wegfuhr.

Mittels Handzeichen versuchte der Mann die Frau zum Anhalten zu bewegen, diese fuhr allerdings unerkannt davon. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder evtl. das Kennzeichen des Fahrzeugs der Täterin mitteilen können.

Quelle: Polizeidirektion Landau