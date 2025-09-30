  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.09.2025, 10:03 Uhr

Ludwigshafen – Taser Einsatz am Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag (29.08.2025), gegen 22:30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei, weil ein Mann mit einem Beil in der Hand über den Berliner Platz lief und herumschrie. Bei Eintreffen der Polizeikräfte wurde der 43-Jährige aufgefordert, das Beil fallen zu lassen. Als er dies nach mehrmaliger Aufforderung und Androhung des Tasers nicht tat und sich von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde der Taser eingesetzt und der Mann konnte fixiert werden. Er wurde durch den Rettungsdienst begutachtet, durch den Tasereinsatz jedoch nicht verletzt. Da er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er durch den Kommunalen Vollzugsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

      Ludwigshafen – Digitale Sprechstunde in der Pfalzbibliothek

    Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaiserslautern – Ab Oktober mit längerer Beratungszeit – Die digitale Sprechstunde in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern in der Bismarckstraße 17 verlängert aufgrund der großen Nachfrage die Beratungszeit: Die offene Sprechstunde findet weiterhin an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat statt – ab Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr.

      Erbach – Zwei Autos gestohlen / Tatverdächtiger Pole in Tschechien festgenommen

    • Erbach – Zwei Autos gestohlen / Tatverdächtiger Pole in Tschechien festgenommen
      Erbach / Metropolregion Rhein-Neckar – – Kriminelle entwendeten in der Nacht von Donnerstag (25.9.) auf Freitag (26.9.) in Erbach zwei Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen in Tschechien fest. Ein grauer Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen DI-KS 3003 geriet in der Zeit zwischen 21 Uhr am Donnerstagabend

      Mannheim – rnv rüstet 55 Fahrausweisautomaten auf bargeldlose Zahlung um

    • Mannheim – rnv rüstet 55 Fahrausweisautomaten auf bargeldlose Zahlung um
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt weiter auf die Digitalisierung ihrer vertrieblichen Verkaufssysteme: Ab Montag, 6. Oktober, beginnt die Umrüstung von insgesamt 55 Fahrausweisautomaten im Verkehrsgebiet der rnv auf reine Kartenzahlung. Damit wird an diesen Automaten künftig keine Barzahlung mehr möglich sein. Die Umrüstung beginnt im Verkehrsgebiet Mannheim

      Landau – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion

    • Landau – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Lustadt/Ottersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „Falscher Polizeibeamter" handeln könnte. – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

      Schwetzingen – „Z\Weitblick – Fotografien zwischen Island und Indien" in der GRN-Klinik Schwetzingen – Oliver Mezger zeigt Welten im Dialog und verbindet Gegensätze zu faszinierenden Bildwelten

    • Schwetzingen – „Z\Weitblick – Fotografien zwischen Island und Indien“ in der GRN-Klinik Schwetzingen – Oliver Mezger zeigt Welten im Dialog und verbindet Gegensätze zu faszinierenden Bildwelten
      Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am vorvergangenen Mittwoch wurde der lichtdurchflutete Rüdiger-Burger-Saal im 4. Stock der GRN-Klinik Schwetzingen einmal mehr zum Eröffnungsort einer Vernissage – initiiert von Dr. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen. Nach der Gemeinschaftsausstellung „Behutsamkeit" der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS) präsentiert der Architekt und Fotograf Oliver Mezger

      Mannheim – Thanatos und Diktatur im Werk von Robert Häusser – „Talk Fotografie" in den Reiss-Engelhorn-Museen

    Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Sonntag, den 5. Oktober laden die Reiss-Engelhorn-Museen zum „Talk Fotografie" ein. Um 11 Uhr widmet sich Foto-Experte Prof. Dr. Claude W. Sui dem renommierten Mannheimer Fotografen Robert Häusser (1924-2013). Durch alle Phasen seines Werkes zieht sich die Frage nach der menschlichen Existenz, nach der Spanne zwischen Leben und Tod.

      Schifferstadt – Stimme, Sprechen, Schlucken! – Logopädische Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson

    Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt beschäftigt sich bei ihrem nächsten Gruppentreffen am Donnerstag den 09.10.25, mit einem von den Betroffenen oft unterschätzten Thema. Viele wissen nicht, dass Parkinson auch die Stimme und das Schlucken betreffen kann. Die damit verbundenen Schwierigkeiten können den Alltag massiv beeinträchtigen. Gezielte logopädische Behandlung bietet jedoch eine wirksame Hilfe

      Landau – Landtagswahl 2026: Kreiswahlamt bittet darum, Wahlkreisvorschläge frühzeitig abzugeben

    Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz findet am Sonntag, 22. März 2026, statt. Formulare zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen und Landes- beziehungsweise Bezirkslisten sind auf der Internetseite des Landeswahlleiters unter https://www.wahlen.rlp.de/landtagswahl/fuer-wahlberechtigte-und-parteien/formulare verfügbar. Darauf weist das Wahlamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Die Wahlkreisvorschläge, einschließlich der erforderlichen Anlagen, sollen möglichst frühzeitig bei

      Heidelberg – Wo Zukunft entsteht: Ministerin Nicole Razavi besuchte Heidelbergs Innovations-Hotspot – Rundgang gemeinsam mit Oberbürgermeister Würzner durch den Heidelberg Innovation Park (hip)

    • Heidelberg – Wo Zukunft entsteht: Ministerin Nicole Razavi besuchte Heidelbergs Innovations-Hotspot – Rundgang gemeinsam mit Oberbürgermeister Würzner durch den Heidelberg Innovation Park (hip)
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über 700 hochqualifizierte Fachkräfte arbeiten bereits im Heidelberg Innovation Park (hip) an innovativen Lösungen: von Implantaten, die Epilepsie-Anfälle verhindern können, über Forschung für Krebs- und Demenztherapie bis hin zum gestengesteuerten Laptop mit 3D-Grafik. Das rund 15 Hektar große ehemalige Gelände der US-Army entwickelt sich zu einem Hotspot für die Digital-

      Heidelberg – Sportplatz Boxberg eingeweiht – Sanierung erfolgreich abgeschlossen

    • Heidelberg – Sportplatz Boxberg eingeweiht – Sanierung erfolgreich abgeschlossen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der städtische Sportplatz Boxberg beim Turnerbund 1889 Rohrbach e. V. erstrahlt in neuem Glanz: Am Samstag, 27. September 2025, ist die umfassend sanierte Anlage feierlich eingeweiht worden. Die Stadt Heidelberg unterstützte die Maßnahmen mit einem Zuschuss in Höhe von 890.000 Euro. Im Rahmen der Sanierung wurden der Kunstrasenplatz, die Flutlichtanlage

