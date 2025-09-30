Ludwigshafen – Pfalzbau: Festspiele Ludwigshafen 2025 vom 03.10.2025 – 13.12.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Festspiele Ludwigshafen 2025

Das hochkarätige Programm der Festspiele Ludwigshafen 2025 an den Pfalzbau Bühnen präsentierten Intendant Tilman Gersch und sein Team in einer Pressekonferenz. 33 Gastspiele und Eigenproduktionen werden im Herbst gezeigt, darunter Aufführungen bekannter deutschsprachiger Schauspielhäuser und berühmte Tanz-Ensembles aus dem In- und Ausland. Das Tanzprogramm der Saison wird erneut von der BASF SE gesponsert.

Das Schauspielprogramm der Festspiele Ludwigshafen, die dieses Jahr vom 3. Oktober bis zum 13. Dezember stattfinden, umfasst u.a. Gastspiele aus Berlin, Wien und Zürich, darunter der posthum inszenierter Pollesch-Abend der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Der Schnittchenkauf, Mein Name sei Gantenbein vom Berliner Ensemble mit Matthias Brandt und das Drag-Travestie-Theater Die kleine Meerjungfrau vom Zürcher Schauspielhaus. Tilman Gersch inszeniert die Shakespeare-Komödie Maß für Maß mit Nina Petri, Josephine Thiesen u.a., und die Veranstaltungsreihe punktet mit weiteren großen Namen wie Jörg Hartmann, Anna Schudt, Ulrich Matthes und Caroline Peters, die z.T. mit Lesungen zum Spielplan beitragen.



Im Tanz brilliert das Festival mit bekannten Ensembles wie sasha waltz & guests, der São Paulo Dance Company, dem Ballet de l’Opera National de Lyon und der Hofesh Shechter Company, aber auch Entdeckungen wie dem Flamenco Ballettabend SER des spanischen Tänzers Sergio Bernal, der das Tanzprogramm eröffnet, oder dem Hip-Hop-Tanzstück Les nuits barbares des Franzosen Hervé Koubi. Eine Reihe von After-Show-Konzerten rundet den Reigen ab, darunter das neue Format der Lounge, die bestimmten Genres und Künstler-persönlichkeiten gewidmet ist. In der Reihe Salon populaire finden neben verschiedenen Lesungen auch zwei Podiumsdiskussionen mit Jana Simon statt.

„Wir freuen uns auf ein tolles Programm mit vielen prominenten Gästen und einer Vielzahl an künstlerischen Highlights.“ resümierte Intendant Tilman Gersch.

Kartentelefon 0621/504 2558

