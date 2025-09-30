Ludwigshafen – Kinderuni der HWG LU im Wintersemester 2025/2026

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vier kostenfreie Kinderuni-Vorlesungen warten im Winter 2025/26 an der HWG LU auf interessierte Kids zwischen acht und zwölf Jahren.

Am 15. Oktober 2025 startet die Kinderuni-Reihe um 16.30 Uhr mit der Vorlesung „Werbung – unterhaltsam und informativ oder manipulativ?“ ins Wintersemester. Anna-Maria Uhrig, Programm Managerin im Studiengang Wirtschaftspsychologie, nimmt die Kinder dabei mit in die bunte Welt der Werbung und blickt kritisch hinter die Kulissen. Direkt im Anschluss wartet noch eine besondere Überraschung: die Diplomvergabefeier zum Kinderzukunftsdiplom gemeinsam mit der ILA 21 Lu.

Am 12. November um 16.30 Uhr dreht sich dann bei der Kinderuni „Von der Rebe bis ins Glas“ alles um Traubensaft und Wein. Masterstudentin und Winzerin Sophia Koppenhöfer nimmt die Kids gedanklich mit in den Weinberg: Gemeinsam entdecken sie, wie aus kleinen Beeren süßer Saft wird – und probiert wird natürlich auch!

Unter dem Titel „Papa und Mama haben wenig Zeit, weil Oma so vergesslich ist“ widmet sich die Kinderuni am 10. Dezember ab 16.30 Uhr auf kindgerechte Weise dem Thema Demenz. Prof. Dr. Doris Arnold, Lehrkraft für Pflegewissenschaft, und Heike Dauser und Martina Felber, Fachberaterinnen Demenz, Malteser Nord- und Ostwürttemberg, helfen den Kids, sich in die Lebenswelt von Menschen mit Demenz hineinzuversetzen.

Den Abschuss der Reihe bildet dann am 21. Januar 2026 die Vorlesung „Faszination Lernen“: Prof. Dr. Peter Mudra, Professor für Personalmanagement und BWL, nimmt die kleinen Studierenden dabei mit auf eine Entdeckungsreise ins menschliche Gehirn. Mit im Gepäck: Lernstrategien für erfolgreiche Detektive, coole Tricks für schlaue Köpfe und ein Super-Lern-Plan.

Die kostenfreien Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes und richten sich an Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Infos und Anmeldung unter: www.hwg-lu.de/kinderuni

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen