Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt am 7. Oktober um 17 Uhr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am Dienstag, 7. Oktober 2025, 17 Uhr,BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220, Aula,zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Mitglieder der Ortsbeiräte Mundenheim und Rheingönheim sind zu TOP1 eingeladen.

Tagesordnung:

1. Pendlerradroute Süd – Vorplanung

2. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Aufnahme der Friedrich-Heene-Straße ins Bewohnerparken

2.1 Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Anwohnerparken Bewohnerparkzone 12III

3. Bericht des Ortsvorstehers

4. Einwohnerfragestunde

5. Klimabewusste Aufwertung des Bürgerhofs – ein nutzbarer sozialer Raum entsteht

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Entfernung des Spielfeldes aus der Vorlage zu City-West auf dem Gelände des Felix-Bowling-Centers

7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Bevorrechtigung der Auffahrtsspuren auf die neue Hochstraße-Süd

8. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Information über die Baugebiete in Süd und Mitte

9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Entfernung der Baustellenschikane auf der

Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Mannheim

10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Rattenbekämpfung um den Bereich Kindergarten Heilig Geist

11. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Prüfung Bevölkerungsinfo im Katastrophenfall

12. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Umgestaltung nördlicher Zugang zum Edeka in der Saarlandstraße

13. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand Walzmühle

/3

– 3 –

14. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand Straße „Am Luitpoldhafen“

15. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat

Anfrage zu neuen Parkzeiten in Ludwigshafen Süd

16. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat

Bewässerung der Bäume in der Gebrüder-Grimm-Schule und eventuell andere Schulen in Ludwigshafen

17. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat

Unterschiedliche Parkgebühren in Ludwigshafen

18. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand Neugestaltung Koschatplatz

19. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Parkmöglichkeiten für Gewerke des Polizeipräsidiums

Quelle: Stadt Ludwigshafen