Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt am 7. Oktober um 17 Uhr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am Dienstag, 7. Oktober 2025, 17 Uhr,BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220, Aula,zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Mitglieder der Ortsbeiräte Mundenheim und Rheingönheim sind zu TOP1 eingeladen.
Tagesordnung:
1. Pendlerradroute Süd – Vorplanung
2. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Aufnahme der Friedrich-Heene-Straße ins Bewohnerparken
2.1 Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Anwohnerparken Bewohnerparkzone 12III
3. Bericht des Ortsvorstehers
4. Einwohnerfragestunde
5. Klimabewusste Aufwertung des Bürgerhofs – ein nutzbarer sozialer Raum entsteht
6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Entfernung des Spielfeldes aus der Vorlage zu City-West auf dem Gelände des Felix-Bowling-Centers
7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Bevorrechtigung der Auffahrtsspuren auf die neue Hochstraße-Süd
8. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Information über die Baugebiete in Süd und Mitte
9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Entfernung der Baustellenschikane auf der
Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Mannheim
10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Rattenbekämpfung um den Bereich Kindergarten Heilig Geist
11. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Prüfung Bevölkerungsinfo im Katastrophenfall
12. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Umgestaltung nördlicher Zugang zum Edeka in der Saarlandstraße
13. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Walzmühle
14. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Straße „Am Luitpoldhafen“
15. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat
Anfrage zu neuen Parkzeiten in Ludwigshafen Süd
16. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat
Bewässerung der Bäume in der Gebrüder-Grimm-Schule und eventuell andere Schulen in Ludwigshafen
17. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat
Unterschiedliche Parkgebühren in Ludwigshafen
18. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Neugestaltung Koschatplatz
19. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Parkmöglichkeiten für Gewerke des Polizeipräsidiums
Quelle: Stadt Ludwigshafen