Ludwigshafen – Digitale Sprechstunde in der Pfalzbibliothek

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaiserslautern – Ab Oktober mit längerer Beratungszeit – Die digitale Sprechstunde in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern in der Bismarckstraße 17 verlängert aufgrund der großen Nachfrage die Beratungszeit: Die offene Sprechstunde findet weiterhin an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat statt – ab Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr.

In Kooperation mit dem Projekt „Digital-Botschafter*innen Rheinland-Pfalz“ stehen in der Pfalzbibliothek weiterhin speziell geschulte Ehrenamtliche bereit, um Fragen rund um Computer, Smartphone und Internetnutzung zu beantworten. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher ihre individuellen Anliegen äußern, wie zum Beispiel: Wie richte ich eine E-Mail-Adresse ein? Wie installiere ich WhatsApp? Wie erstelle und speichere ich Passwörter sicher?

Endgeräte können mitgebracht werden, müssen aber nicht. Auf Wunsch werden Interessierte vom Pfalzbibliothekspersonal auch in die Benutzung des Buchscanners eingeführt. Das Gerät steht während der Öffnungszeiten bereit und ermöglicht das Digitalisieren von beispielsweise alten Fotos und privaten Unterlagen.

Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin der Pfalzbibliothek ist Christine Faber, erreichbar unter 0631-3647-113 oder c.faber@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de. Weitere Informationen zum Projekt der Medienanstalt Rheinland-Pfalz ist zu finden unter: www.digital-botschafter.silver-tipps.de.

Weitere Termine sind:

14. Oktober 2025

28. Oktober 2025

11. November 2025

25. November 2025

09. Dezember 2025