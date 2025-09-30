Ludwigshafen – Bewegungsaktionstag in Rheinland-Pfalz – Ludwigshafen setzt ein starkes Zeichen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Oktober steht ganz Rheinland-Pfalz im Zeichen der Bewegung.

Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ruft gemeinsam mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz,

Special Olympics Rheinland-Pfalz sowie dem Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband

Rheinland-Pfalz bereits zum fünften Mal zum landesweiten Bewegungsaktionstag für Kitas und

Schulen auf.

Ziel ist es, dass alle teilnehmenden Einrichtungen ihre Kinder und Jugendlichen

mindestens 15 Minuten lang in Bewegung bringen – laufend, tanzend, spielend oder tobend.

In Ludwigshafen beteiligen sich mehr als 3.800 Kinder und Jugendliche aus Kindertagesstätten,

Grundschulen und einer Förderschule. Mit dabei sind die Kindertagesstätte Lukids Luftschloss,

die Kindertagesstätte Mitte und die Prot. Kita Oberlin, die Grundschulen Albert-Schweitzer-

Schule, Alfred-Delp-Schule, Astrid-Lindgren-Schule, Brüder-Grimm-Schule, Erich-Kästner-

Schule, Grundschule Hochfeld, Rupprechtschule sowie die Schillerschule Mundenheim und die

Schillerschule Oggersheim, außerdem die Förderschule Schloss-Schule. Jede Einrichtung

gestaltet ihr eigenes Programm – von Bewegungsparcours über Lauf- und Ballspiele bis hin zu

Tanzaktionen.

Der Bewegungsaktionstag macht deutlich: Schon kleine Impulse können große Wirkung haben.

Kinder entdecken ihre Lust an Bewegung, lernen sich auszupowern und erleben gemeinsam, wie

viel Freude Aktivität bringt.

Quelle: Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“