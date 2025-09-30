Ludwigshafen – AKTUELLES – Ermittlungen nach tödlichen Schüssen laufen auf Hochtouren

Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – 20. September 2025 – Nach den tödlichen Schüssen in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen-Maudach dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter an. Der Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann aus Mundenheim ums Leben kam, beschäftigt nach wie vor eine eigens eingerichtete Mordkommission.



https://youtu.be/iiD6JIF13n8 Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Bislang konnten die Ermittler noch keine neuen Erkenntnisse veröffentlichen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, laufen die Arbeiten jedoch auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, deren Aussagen nun ausgewertet werden.

Mit ersten Ergebnissen, die auch der Öffentlichkeit mitgeteilt werden können, rechnet die Staatsanwaltschaft voraussichtlich bis Ende der Woche. Weitere Details zu möglichen Hintergründen oder Tatverdächtigen werden derzeit nicht bekanntgegeben.

MRN-News wird nachberichten.