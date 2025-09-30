Landau – Neugestaltung des Spielplatzes in der Johann-Thomas-Schley-Straße in Landau- Mörzheim: Sperrung bis Jahresende erwartet



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Spielplatz in der Johann-Thomas-Schley-Straße in Landau-Mörzheim ist bis

Jahresende gesperrt. Grund ist die Neugestaltung bzw. Erweiterung des neuen

Spielplatzareals. Mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses wurde der ehemals

vorhandene Spielplatz aufgelöst und provisorisch auf ein nahegelegenes

Ersatzareal verlegt. Dieses wird nun umfangreich erweitert und neugestaltet.

Durch den Bau des lang ersehnten Dorfgemeinschaftshauses musste der

Mörzheimer Kinderspielplatz verlegt werden. Südlich der KiTa „Wildtulpe“ bzw.

südwestlich des Sportplatzes in der Johann-Thomas-Schley-Straße konnte

anschließend eine 1.300 qm große Ersatzfläche gefunden werden. Diese wurde

in 2022 vorab als provisorischer Spielplatz angelegt und über Spenden mit einer

Sandbaustelle und einer Federwippe ausgestattet. Nun kommen weitere

Spielgeräte dazu.

Im Rahmen der Neugestaltung werden eine Seilbahn, ein Kletter- und

Balancierparcours, ein Trampolin, eine Doppelschaukel und ein

Wasserspielbereich gebaut. Als Schattenspender wurden bereits Bäume auf der

Fläche gepflanzt. Mit vielen Sitzgelegenheiten und Schattenplätzen ergänzt,

wird der Spielplatz ein Treffpunkt für alle Generationen sein.

Im Oktober 2024 wurde der Vorentwurf für die Neugestaltung bzw. Erweiterung

des Spielplatzes im Rahmen eines Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern

diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und in

Abstimmung mit dem Ortsbeirat entstanden die Pläne des Spielplatzes. Nach der

öffentlichen Ausschreibung wurde der Auftrag im April 2025 vergeben. Die

Maßnahme kostet rund 200.000 Euro.

Nun haben die Bauarbeiten begonnen und der Spielplatz wird voraussichtlich bis

Ende des Jahres gesperrt bleiben. Die Grünflächenabteilung bittet um

Verständnis.

Bildunterschrift: Als der provisorische Spielplatz in Mörzheim im Juli 2022

eingerichtet wurde, war die Ersatzfläche leer. Aktuell gibt es dort eine

Sandbaustelle und eine Federwippe. Im Rahmen der Erweiterung werden

weitere Spielgeräte folgen. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz