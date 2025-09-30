Landau – Neugestaltung des Spielplatzes in der Johann-Thomas-Schley-Straße in Landau- Mörzheim: Sperrung bis Jahresende erwartet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Spielplatz in der Johann-Thomas-Schley-Straße in Landau-Mörzheim ist bis
Jahresende gesperrt. Grund ist die Neugestaltung bzw. Erweiterung des neuen
Spielplatzareals. Mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses wurde der ehemals
vorhandene Spielplatz aufgelöst und provisorisch auf ein nahegelegenes
Ersatzareal verlegt. Dieses wird nun umfangreich erweitert und neugestaltet.
Durch den Bau des lang ersehnten Dorfgemeinschaftshauses musste der
Mörzheimer Kinderspielplatz verlegt werden. Südlich der KiTa „Wildtulpe“ bzw.
südwestlich des Sportplatzes in der Johann-Thomas-Schley-Straße konnte
anschließend eine 1.300 qm große Ersatzfläche gefunden werden. Diese wurde
in 2022 vorab als provisorischer Spielplatz angelegt und über Spenden mit einer
Sandbaustelle und einer Federwippe ausgestattet. Nun kommen weitere
Spielgeräte dazu.
Im Rahmen der Neugestaltung werden eine Seilbahn, ein Kletter- und
Balancierparcours, ein Trampolin, eine Doppelschaukel und ein
Wasserspielbereich gebaut. Als Schattenspender wurden bereits Bäume auf der
Fläche gepflanzt. Mit vielen Sitzgelegenheiten und Schattenplätzen ergänzt,
wird der Spielplatz ein Treffpunkt für alle Generationen sein.
Im Oktober 2024 wurde der Vorentwurf für die Neugestaltung bzw. Erweiterung
des Spielplatzes im Rahmen eines Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern
diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und in
Abstimmung mit dem Ortsbeirat entstanden die Pläne des Spielplatzes. Nach der
öffentlichen Ausschreibung wurde der Auftrag im April 2025 vergeben. Die
Maßnahme kostet rund 200.000 Euro.
Nun haben die Bauarbeiten begonnen und der Spielplatz wird voraussichtlich bis
Ende des Jahres gesperrt bleiben. Die Grünflächenabteilung bittet um
Verständnis.
Bildunterschrift: Als der provisorische Spielplatz in Mörzheim im Juli 2022
eingerichtet wurde, war die Ersatzfläche leer. Aktuell gibt es dort eine
Sandbaustelle und eine Federwippe. Im Rahmen der Erweiterung werden
weitere Spielgeräte folgen. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz