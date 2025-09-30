Landau – Kreisausschuss tagt am 7. Oktober um 16 Uhr

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße findet statt am Dienstag, 7. Oktober, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, An der Kreuzmühle 2, in Landau.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Themen:

1. Berichterstattung über die Arbeit der Südpfalz-Docs

2. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO)

2.1 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Kissel-Holding GmbH

2.2 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Sparkasse Südpfalz

2.3 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Thüga Energie GmbH

2.4 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Kissel-Holding GmbH

2.5 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Stiftung der Sparkasse Südpfalz

2.6 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende der Stiftung der Sparkasse Südpfalz

2.7 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende von Rohrbach-tut-gut! e.V.

2.8 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung (LKO); hier: Spende von Star Care e.V.

3. Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen; hier: überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Liquiditätskreditzinsen

4. Informationen

4.1 PCB-Problematik PAMINA-Schulzentrum Herxheim hier: Kosten für Schulersatzräume und die Schadstoffsanierung

Informationen können über das Gremieninformationssystem des Landkreises unter https://sessionnet.owl-it.de/suedliche-weinstrasse/BI/info.asp eingesehen werden.

Quelle: Stadt Landau