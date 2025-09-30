Heidelberg – Recyclinghöfe in der Stadt am 4. Oktober vollständig und 8. Oktober teilweise geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle fünf städtischen Recyclinghöfe (Wieblingen, Kirchheim, Ziegelhausen, Handschuhsheim und Emmertsgrund) sind am Samstag, 4. Oktober 2025, geschlossen. Ab Montag, 6. Oktober 2025, haben die Recyclinghöfe wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Vier Recyclinghöfe am 8. Oktober geschlossen – Wieblingen bleibt regulär geöffnet

Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, sind die Recyclinghöfe Kirchheim, Ziegelhausen, Handschuhsheim und Emmertsgrund aufgrund einer betriebsinternen Veranstaltung geschlossen. Der Recyclinghof in Wieblingen hat regulär geöffnet. Es kann zu Wartezeiten kommen.

Bei der Abfallentsorgung sind die genannten Schließzeiten zu beachten. Die aktuellen Öffnungszeiten der städtischen Recyclinghöfe sind ausschließlich online unter www.heidelberg.de/recyclinghoefe abrufbar. Angaben auf anderen Internetseiten können abweichen.

Quelle: Stadt Heidelberg