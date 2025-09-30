  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.09.2025, 15:30 Uhr

Heidelberg – Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung hat am Montag, 6. Oktober, geschlossen – Bürgerämter, Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Abteilung für Zuwanderung betroffen


Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung der Stadt Heidelberg ist am Montag, 6. Oktober 2025, mit allen Außenstellen aufgrund einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Dies betrifft neben der Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle auch alle Bürgerämter sowie die Abteilung für Zuwanderung im Landfriedgebäude, Bergheimer Straße 147, im Stadtteil Bergheim.

Für weitere Fragen und Informationen in Notfällen steht der Bürgerservice unter der Telefonnummer 06221 58-10580 zur Verfügung. In dringenden Pass- und Ausweisangelegenheiten können sich Bürgerinnen und Bürger von 8 bis 12 Uhr an die Telefonnummer 06221 58-47980 wenden.

Quelle: Stadt Heidelberg

