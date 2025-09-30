Frankenthal – Kontrollstelle



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29.09.2025, im Zeitraum von 10:45 Uhr – 12:50 Uhr, wurden durch die Polizei zwei Kontrollstellen im Albrecht-Dürer-Ring und Am Kanal in 67227 Frankenthal eingerichtet.

Der Schwerpunkt lag hier insbesondere auf der Geschwindigkeitsüberwachung. Durch die Polizei konnten diverse Fahrzeuge kontrolliert werden und insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Neben Einsatzkräften der Polizei Frankenthal waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik im Einsatz.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen,