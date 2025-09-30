Erbach – Zwei Autos gestohlen / Tatverdächtiger Pole in Tschechien festgenommen

Erbach / Metropolregion Rhein-Neckar – – Kriminelle entwendeten in der Nacht von Donnerstag (25.9.) auf Freitag (26.9.) in Erbach zwei Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung nahmen

Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen in Tschechien fest.

Ein grauer Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen DI-KS 3003 geriet in der Zeit zwischen 21 Uhr am Donnerstagabend und 5 Uhr am Freitagmorgen in das Visier von Dieben. Er stand im Tatzeitraum im Hof eines Grundstücks in der Sophienstraße. Nur rund 500 Meter entfernt, in der Straße „In den Steingärten“, entwendeten Unbekannte im gleichen Tatzeitraum ein weiteres Fahrzeug. Der weiße BMW 435i war ebenfalls im Hof eines Grundstücks geparkt.

Am Freitagmorgen gegen 8.00 Uhr konnten tschechische Polizeikräfte einen Tatverdächtigen festnehmen. Die tschechische Polizei stoppte einen 44-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit auf der Autobahn in der Nähe von Pilsen und nahm ihn vorläufig fest. Er war mit dem gestohlenen BMW unterwegs. Ob der Tatverdächtige auch mit dem Diebstahl des Audi in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kommissariats 21/22 in Erbach.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Audi geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)