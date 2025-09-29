  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.09.2025, 10:26 Uhr

Worms – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 29.09.2025, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 Nähe Worms zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die genannte Straße, aus Fahrtrichtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf gerader Strecke kam aus bisher ungeklärter Ursache ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aus dem Gegenverkehr auf die Fahrbahn des Geschädigten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel. Nach erfolgter Kollision setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Worms

      Landau – Erster Landesübungstag in Rheinland-Pfalz – Über 100 Einsatzkräfte trainieren Krisenszenario in Landau

    • Landau – Erster Landesübungstag in Rheinland-Pfalz – Über 100 Einsatzkräfte trainieren Krisenszenario in Landau
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 27. September, fand in Rheinland-Pfalz der erste Landesübungstag für Krisen- und Notfallszenarien statt. Auch die Innenstadt von Landau wurde zum Schauplatz eines realitätsnahen Einsatzes, an dem mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, Technischem Hilfswerk, Polizei und Bundeswehr beteiligt waren. Rund 50 Personen wurden dabei simuliert versorgt, betreut oder ... Mehr lesen»

      Weinheim – Technik, Teamgeist und Tradition – Feuerwehrabteilung Rippenweier öffnet die Tore

    • Weinheim – Technik, Teamgeist und Tradition – Feuerwehrabteilung Rippenweier öffnet die Tore
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 5. Oktober 2024, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier ihre Tore für die Bevölkerung. Besucherinnen und Besucher können die Arbeit der Feuerwehr hautnah erleben und sich auf ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen. 365 Tage im Jahr stehen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier bereit, um ... Mehr lesen»

      Sinsheim – Ausbau der Kinderbetreuungsplätze – Spatenstich Erweiterung des Katholischen Kindergartens St. Michael

    • Sinsheim – Ausbau der Kinderbetreuungsplätze – Spatenstich Erweiterung des Katholischen Kindergartens St. Michael
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Sinsheim investiert im engen Austausch mit allen Einrichtungsträgern im großen Umfang in den Ausbau der Betreuungsplätze. Eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit besteht auch mit der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Sinsheim-Angelbachtal, Trägerin des Katholischen Kindergartens St. Michael. Hier beginnen nun die Arbeiten für die Erweiterung, welche Raum für zwei Krippengruppen und damit 20 neue ... Mehr lesen»

      Neustadt – Großer Baum macht schlapp – keine Schäden auf der Festwiese

    • Neustadt – Großer Baum macht schlapp – keine Schäden auf der Festwiese
      Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein bisschen zu viel Wind, ein bisschen zu viel Regen – und schon hatte ein Baum auf der Festwiese in Neustadt am Sonntagmorgen genug vom Stehen. Der stattliche Baum legte sich kurzerhand quer – mitten auf den Gehweg. Glücklicherweise zeigte sich der Vorfall von seiner harmlosen Seite. Weder Personen noch Sachen kamen ... Mehr lesen»

      Weinheim – Rauchmelder sorgen für Einsätze der Weinheimer Feuerwehr

    • Weinheim – Rauchmelder sorgen für Einsätze der Weinheimer Feuerwehr
      Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Ein ausgelöster Rauchwarnmelder, eine realitätsnahe Übung, ein Brandmeldealarm und zwei medizinische Notfälle: Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Wochenende mehrfach gefordert und zeigte erneut ihre Einsatzbereitschaft in allen Abteilungen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote [RM] Am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach in die Konrad-Adenauer-Straße gerufen. In ... Mehr lesen»

      Hirschberg – S3L Sieg in Teningen

    • Hirschberg – S3L Sieg in Teningen
      Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt auswärts gegen die SG Köndringen-Teningen mit 35:32 (15:14) und feiert den ersten Saisonsieg (Hirschberg 28.09.2025) Die Erleichterung steht Trainer und Mannschaft gleichermaßen ins Gesicht geschrieben; Endlich ein Sieg! Es ist wie ein Befreiungsschlag für das Team, nach vier Niederlagen nun endlich die ersten Punkte zu holen. ... Mehr lesen»

      Heidelberg – „Wehrhaft. Innovativ. Bereit?" Was unsere Industrie zur Verteidigung beitragen kann! Einladung zum Vortrag und zur Diskussion am 2. Oktober im DAI Heidelberg

    • Heidelberg – „Wehrhaft. Innovativ. Bereit?“ Was unsere Industrie zur Verteidigung beitragen kann! Einladung zum Vortrag und zur Diskussion am 2. Oktober im DAI Heidelberg
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zeitenwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellt nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Industrie, Forschung und Politik vor grundlegende Herausforderungen. Wie können staatliche Strukturen und privatwirtschaftliche Kapazitäten zusammengedacht werden, um Deutschland tatsächlich verteidigungsfähig zu machen? Welche Rolle spielen dabei Technologie, Innovation und die Industriekompetenz am Standort Baden-Württemberg?Zu diesen ... Mehr lesen»

      Mannheim – NACHTRAG – Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke

    • Mannheim – NACHTRAG – Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke
      Mannheim/Mannheim-Innenstadt/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die B44 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er hierbei die Verkehrsbanden links der Fahrbahn und verlor anschließend die Kontrolle über sein ... Mehr lesen»

      Ludwigshafen – Taser-Einsatz in Friesenheim

    • Ludwigshafen – Taser-Einsatz in Friesenheim
      Ludwigshafen/Ludwigshafen-Friesenheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Morgen des 28.09.2025 kam es in der Sternstraße in Ludwigshafen zu einem Taser-Einsatz, nachdem eine randalierende Person in einer Bar gemeldet wurde. Gegen 03:42 Uhr warf der 47-jährge Verantwortliche laut Zeugenaussagen mehrere Glasflachen um sich und hielt ein großes Messer in der Hand. Der 47-Jährige verhielt sich bei Erblicken der ... Mehr lesen»

      Ludwigshafen – NACHTRAG – Streitigkeiten im Friedenspark – Schreckschusswaffe sichergestellt

    • Ludwigshafen – NACHTRAG – Streitigkeiten im Friedenspark – Schreckschusswaffe sichergestellt
      Ludwigshafen/Ludwigshafen-Hemshof (ots) Am vergangenen Samstag, den 27.09.2025, kam es im Friedenspark gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 20-Jährigen aus Ludwigshafen. Laut Zeugenaussagen zog der 20-Jährige hierbei auch eine Schreckschusswaffe und bedrohte sein Gegenüber. Der 23-Jährige schlug daraufhin mit einem Ast auf seinen Angreifer ein. Die Parteien konnten durch einen dritten ... Mehr lesen»

