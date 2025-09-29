Weinheim – Rauchmelder sorgen für Einsätze der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Ein ausgelöster Rauchwarnmelder, eine realitätsnahe Übung, ein Brandmeldealarm und zwei medizinische Notfälle: Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Wochenende mehrfach gefordert und zeigte erneut ihre Einsatzbereitschaft in allen Abteilungen.

[RM] Am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach in die Konrad-Adenauer-Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein privater Rauchwarnmelder Alarm ausgelöst. Die ersteintreffenden Feuerwehr Einsatzkräfte bereiteten nach Standard-Einsatzregel „Brand“ einen Löschangriff vor. Die Wohnungstür konnte gewaltfrei geöffnet werden, ein Brand wurde nicht festgestellt. Allerdings schlug das CO-Messgerät mehrfach an. Ein Atemschutztrupp kontrollierte die Räume, fand jedoch keine offensichtliche Ursache wie Herd oder Gastherme. Vermutlich führte eine Wasserpfeife zu der erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung intensiv, bis keine Gefahr mehr bestand. Unterstützt wurde die Weinheimer Wehr durch die Feuerwehr Hemsbach, die mit ihrer Drehleiter ausrückte. Die Weinheimer Drehleiter befindet sich aufgrund einer Reparatur beim Hersteller und ist derzeit außer Dienst.

Am Sonntagnachmittag stand für die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zunächst eine geplante Übung auf dem Programm. Angenommen wurde ein Zimmerbrand im Erdgeschoss einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der südlichen Bergstraße. Unter realistischen Bedingungen trainierten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung sowie die Rettung von Bewohnerinnen und Bewohnern. Nach Abschluss der erfolgreichen Übung gönnten sich die Feuerwehrangehörigen eine kurze Pause. Doch lange dauerte sie nicht, denn ein Brandmeldealarm führte sie direkt ins Pilgerhaus. Gemeinsam mit der Abteilung Stadt wurde die Einsatzstelle angefahren. Die Drehleiter der Feuerwehr Hemsbach wurde diesmal nicht benötigt, da schnell Entwarnung gegeben werden konnte. Angebranntes Essen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Räume belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Neben diesen Einsätzen war auch die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach gefordert. Dort leisteten Feuerwehrsanitäter am Samstag und Sonntag bei zwei medizinischen Notfällen Erste Hilfe und unterstützten den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr Weinheim weist erneut darauf hin, in geschlossenen Räumen auf ausreichende Belüftung zu achten. Gerade Kohlenmonoxid stellt eine unsichtbare und geruchlose Gefahr dar, die schnell lebensgefährlich werden kann.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach