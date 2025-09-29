Weinheim – Kind von Hund gebissen – Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.09.2025 gegen 12:40 Uhr befand sich ein 7-jähriger Junge auf dem Heimweg von der Schule. Er lief den Fußweg an der Breslauer Straße entlang und passierte auf Höhe der Gaststätte „Burgblick“ eine Frau mit ihrem angeleinten Hund. Der Hund schnappte in Richtung des Jungen und verbiss sich in seinem linken Hosenbein. Die Halterin erkundigte sich zwar, ob bei dem Jungen alles in Ordnung sei, dieser war jedoch von der Situation überfordert, sodass es letztlich zu keinem weiteren Austausch kam. Kurze Zeit später berichtete er seiner Mutter von dem Vorfall. Eine anschließende Untersuchung des Jungen in einem Krankenhaus ergab ein Hämatom sowie eine Quetschung im Bereich des Beines. Bei der Hundehalterin soll es sich um eine ältere Dame mit dunkel bzw. graumelierten Haaren handeln. Der mitgeführte Hund wird als kurzhaarig mit beigem Fell beschrieben. Es soll sich möglicherweise um einen Chihuahua handeln. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können sowie die betroffene Hundehalterin werden gebeten mit dem Polizeirevier Weinheim (06201-10030) in Kontakt zu treten.

