Speyer – Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt des P+R Parkhauses in Speyer – Geänderter Zeitplan

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die geplante Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt des P+R Parkhauses in Speyer beginnt nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Kalenderwoche 41, sondern am Montag, 13. Oktober 2025. Grund dafür sind witterungsbedingte Verzögerungen im Bauablauf. Gleichzeitig kann die Stadtverwaltung Speyer mitteilen, dass sich die Dauer der Sperrung von etwa drei auf voraussichtlich zwei Wochen verkürzt – vorbehaltlich geeigneter Wetterbedingungen und unvorhersehbarer Ereignisse. Möglich wird dies durch erweiterten Personaleinsatz und optimierte Arbeitsabläufe. Auslöser der zeitlichen Verschiebung war eine außergewöhnliche Wetterlage zwischen dem 21. und 25. September 2025. Ein nahezu stationäres Tiefdruckgebiet brachte anhaltende und ergiebige Regenfälle über den Südwesten Deutschlands. In Speyer fielen innerhalb weniger Tage rund 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – etwa doppelt so viel wie im langjährigen Durchschnitt für den gesamten Monat September.

Die starken Regenfälle führten dazu, dass im aktuellen Bauabschnitt 3 (an der Nordseite des Gebäudes Bahnhofstraße 53) in Kalenderwoche 39 kaum gearbeitet werden konnte. Dadurch verschiebt sich auch der Start von Bauabschnitt 4, der die Vollsperrung der Parkhauszufahrt beinhaltet, auf den oben genannten Termin. Die Stadtverwaltung Speyer bittet die betroffenen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen und bedankt sich für die Geduld während der Bauzeit.

Weitere Informationen zur Baumaßnahme sind unter www.speyer.de/parken abrufbar.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer