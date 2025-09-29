Sinsheim – Sauberhaftes Sinsheim – Stadt startet Social Media Kampagne

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Müll und Verschmutzungen sorgen immer wieder für Ärger im Stadtgebiet. Unsachgemäße Müllentsorgung ist dabei nicht nur störend für das Wohlgefühl, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit. Gemäß Polizeiverordnung handelt „ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz […], wer vorsätzlich oder fahrlässig […] entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 6 Gegenstände wegwirft oder ablagert […]. Ordnungswidrigkeiten können nach § 18 Abs. 2 Polizeigesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden.“Regelmäßig ruft die Stadt zu Putzaktionen auf und organisiert diese im Zentralort. In den Stadtteilen übernehmen die Ortsvorsteher und Verwaltungsstellenmitarbeiter die Koordination.

„Unser Dank gilt allen, die bereits einen großen Beitrag dazu leisten, unsere Stadt sauber und ordentlich zu halten, von unserer Stadtreinigung über Ehrenamtliche bis hin zu allen Bürgern und Straßenanliegern, die Unrat auflesen, kehren und selbst ihren Müll achtsam entsorgen“, betont Oberbürgermeister Marco Siesing. Eine ganzjährig saubere und ansehnliche Stadt ist im Interesse aller Bürger und Besucher. Das Stadtmarketing startet daher eine kleine Kampagne, die mit auffallenden Bildern und kurzen, prägnanten Sprüchen Bewusstsein dafür schafft, wie jeder Einzelne einen Beitrag für ein „Sauberhaftes Sinsheim“ leisten kann; das reicht im Kleinen vom Entsorgen von Zigarettenkippen über Hinterlassenschaften des Hundes bis hin zum Appell, Graffiti und Wandschmierereien zu unterlassen. Die Grafiken sind in den nächsten Wochen in den Stories auf den Social Media Kanälen der Stadt (facebook.com/Stadtverwaltung.Sinsheim und instagram.com/stadt.sinsheim) sowie im Sinsheimer Stadtanzeiger zu sehen.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim