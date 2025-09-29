Schifferstadt – Unterwegs im Wahlkreis – Michael Wagner (CDU) zu Gast beim Obst- und Gemüsetag in Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Wunderbare Kräuterwelt“ verwandelte sich die Schifferstadter Innenstadt am vergangenen Sonntag in eine bunte Genussmeile. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten in die Stadt, um die Vielfalt an regionalen Produkten, kulinarischen Köstlichkeiten und kreativen Angeboten zu erleben. Ob auf dem Schillerplatz, in der Kleinen Kapellenstraße oder rund um das Rathaus – überall präsentierten Vereine, Verbände und regionale Aussteller ihre Arbeit. Ein Highlight war die große Saftpresse der Garten- und Blumenfreunde, die frischen Apfelsaft direkt vor Ort herstellten. Auch die Biogartenfreunde waren vertreten und boten Gemüse sowie Pflanzen aus heimischen Gärten an. Für Technikliebhaber stellten die Oldtimerfreunde Dannstadt und Umgebung ihre historischen Traktoren aus, die bei Jung und Alt gleichermaßen Begeisterung hervorriefen. Die kleinen Gäste konnten beim beliebten Kürbisschnitzen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.



Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Bürgermeisterin Ilona Volk, die die Bedeutung des Obst- und Gemüsetags für die Stadt hervorhob. Ebenfalls vor Ort waren der Erste Beigeordnete Patrick Poss sowie Prof. Dr. Laura Ehm, Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Schifferstadt. Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) nutzte den Tag, um mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Solche Veranstaltungen sind ein wichtiges Stück unserer regionalen Identität. Sie zeigen, wie viel ehrenamtliches Engagement und wie viel Herzblut in unserer Gemeinschaft steckt“, so Wagner. Ein besonderer Höhepunkt war das Treffen mit der Schifferstadter Rettichkönigin Jessica I.. Damit wurde einmal mehr die enge Verbindung von Tradition und Gegenwart sichtbar, die das Stadtleben in Schifferstadt prägt. Mit seinem Besuch setzte der Abgeordnete ein Zeichen der Wertschätzung für das Engagement der Vereine und die Vielfalt der Schifferstadter Vereins- und Kulturlandschaft. Gleichzeitig bot sich ihm die Gelegenheit, die Anliegen und Wünsche der Menschen direkt mitzunehmen. Der Obst- und Gemüsetag 2025 hat erneut gezeigt, wie lebendig das Miteinander in Schifferstadt ist – und wie wichtig es ist, die regionale Landwirtschaft, das Vereinsleben und den Austausch in der Stadt zu fördern.

Quelle: CDU Speyer