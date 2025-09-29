Schifferstadt – Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand – Zeugen gesucht

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) zwischen 15:30 Uhr – 16:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen drei Mülltonnen am Paul-von-Dennis Schulzentrum an. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Mauer (keine Mauer der Schule) beschädigt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt