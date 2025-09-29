Schifferstadt – Stimme, Sprechen, Schlucken! – Logopädische Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt beschäftigt sich bei ihrem nächsten Gruppentreffen am Donnerstag den 09.10.25, mit einem von den Betroffenen oft unterschätzten Thema. Viele wissen nicht, dass Parkinson auch die Stimme und das Schlucken betreffen kann. Die damit verbundenen Schwierigkeiten können den Alltag massiv beeinträchtigen. Gezielte logopädische Behandlung bietet jedoch eine wirksame Hilfe an, durch rechtzeitige Therapie kann viel Lebensqualität erhalten werden. Logopädische Übungen stärken nicht nur die Muskulatur, sondern auch das Selbstvertrauen und die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe.

Der Infonachmittag zum Thema „Stimme – Sprechen- Schlucken, logopädische Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson“, findet um 15.00 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstr. 16, in Schifferstadt statt. Herr Thomas Shaw, Logopäde, erklärt die häufigsten Sprach- /Sprech- und Schluckstörungen bei Parkinson und stellt die Therapiemöglichkeiten praxisnah und verständlich vor. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen und Austausch.

Die Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe finden einmal im Monat statt. Eine Anmeldung oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen.

Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.

Quelle: Pflegestützpunkt Schifferstad