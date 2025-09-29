Neustadt – Großer Baum macht schlapp – keine Schäden auf der Festwiese

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein bisschen zu viel Wind, ein bisschen zu viel Regen – und schon hatte ein Baum auf der Festwiese in Neustadt am Sonntagmorgen genug vom Stehen. Der stattliche Baum legte sich kurzerhand quer – mitten auf den Gehweg. Glücklicherweise zeigte sich der Vorfall von seiner harmlosen Seite. Weder Personen noch Sachen kamen zu Schaden. Lediglich der Baum selbst nahm es mit der Standfestigkeit nicht mehr so genau. Die Stadtwerke Neustadt und der Bauhof rückten an, um den gefallenen Riesen in handlichere Stücke zu zerlegen und den Gehweg wieder freizumachen. Die Polizei bedankt sich bei den Einsatzkräften, sowie dem aufmerksamen Mitteiler und weist darauf hin, dass Mutter Natur hin und wieder ihre eigene Vorstellung von Landschaftspflege hat.
