Mannheim – Thanatos und Diktatur im Werk von Robert Häusser – „Talk Fotografie“ in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Sonntag, den 5. Oktober laden die Reiss-Engelhorn-Museen zum „Talk Fotografie“ ein. Um 11 Uhr widmet sich Foto-Experte Prof. Dr. Claude W. Sui dem renommierten Mannheimer Fotografen Robert Häusser (1924-2013). Durch alle Phasen seines Werkes zieht sich die Frage nach der menschlichen Existenz, nach der Spanne zwischen Leben und Tod. Ein weiteres Thema, das in Häussers Bildern in den verschiedensten Formen immer wieder auftaucht, ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Diktatur in Italien und Deutschland sowie dem Faschismus der NS-Zeit. Werkserien und Einzelbilder verdichten sich in Häussers signifikanten Bildkompositionen zu einer historischen Mahnung gegen Totalitarismus.

Die Veranstaltung findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

www.rem-mannheim.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen