Mannheim – ASB-Mannheim/ Rhein-Neckar – Spende der Dietmar Hopp Stiftung ermöglicht neues Lastenrad zur Unterstützung des ambulanten Hospizdienstes

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude beim ambulanten Hospizdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar: Dank der großzügigen Spende der Dietmar Hopp Stiftung hat dort ein neues wendiges und umweltfreundliches Transportmittel Einzug gehalten: Das Lastenrad „Muli“ kommt vielfältig zum Einsatz: Es wird genutzt für die Fahrt zu Sterbebegleitungen, für den Transport von Informationsmaterialien zu Vorträgen und Veranstaltungen und macht mit seinem Aufdruck ganz nebenbei auch Werbung für den ambulanten Hospizdienst.

„Das neue Lastenrad erleichtert unsere tägliche Arbeit enorm“, freut sich Christiane Pröllochs, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes des ASB Mannheim/Rhein-Neckar. „Wir bedanken uns herzlich bei der Dietmar Hopp Stiftung, die mit ihrer Spende in Höhe von 5.400 Euro einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Mobilität geleistet hat.“ „Mit dem neuen Lastenrad verbinden wir nicht nur praktische Vorteile, sondern auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit: Unser Hospizdienst ist nun präsenter im Stadtbild – und das ganz leise und klimafreundlich.“

Am Ende des Weges reichen wir die Hand – was der ambulante Hospizdienst leistet

Der ambulante Hospizdienst des ASB Mannheim/Rhein-Neckar besteht seit 1997. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden begleiten Sterbende und ihre Angehörigen, Betroffene erhalten Hilfe und Informationen. Die Sterbebegleitung ist kostenlos und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen: Die Hospizbegleiter:innen stehen Sterbenden einfühlsam zur Seite – mit Zeit, Aufmerksamkeit und einem offenen Ohr. Ob zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, die Hospiz¬begleiter:innen des ASB unterstützen Sterbende ganz nach deren persönlichen Wünschen. Der ambulante Hospizdienst des ASB Mannheim/Rhein-Neckar arbeitet eng mit den Anbietern der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) zusammen und ist Teil des regionalen Netzwerkes der Rhein-Neckar- Region.

Erreichbar ist der ambulante Hospizdienst telefonisch unter 0621 72707-320 bzw. per E-Mail unter hospiz@asb-rhein-neckar.de. Die Koordinatorinnen Christiane Pröllochs und Doris Detering stehen für Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Er hilft allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als eine Million Menschen bundesweit unterstützen den gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Der ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar beschäftigt rund 1000 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende. Parallel zu seinen Aufgaben im Rettungsdienst – von der Notfallrettung bis zum Katastrophenschutz – unterhält der ASB in der Region mehrere Pflegeheime. Zu den weiteren Aufgaben gehören unter anderem der Hausnotruf, der ambulante Pflegedienst, die Tagespflege, ein Fahrdienst, Senioren- und Hospizberatung, der Wünschewagen sowie die Aus-, Weiter- und Breitenausbildung.

Quelle: ASB Mannheim/Rhein-Neckar