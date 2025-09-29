Landau – Rätseln, basteln, entdecken – Herbstfest und mehr im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Herbst ist da! Und er zeigt sich im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz wieder von seiner schönsten Seite: mit buntem Laub auf den Bäumen, raschelnden Blättern auf den Wegen und Hirsche, die mit ihrem lauten Röhren der Damenwelt imponieren. Eine gute Zeit also, um den Park zu besuchen – und um dort das Herbstfest zu feiern! Das Team des Wild- und Wanderparks in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße lädt dazu ein für Sonntag, 12. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Es wird Stockbrot gegrillt, und Kinder können herbstliche Basteleien anfertigen. Außerdem gibt es wieder die beliebte „Herbststempel-Aktion“. Das bedeutet: Im weitläufigen Parkgelände sind verschiedene Stationen zu finden und Stempel zu sammeln. Die Stempelstationen bleiben übrigens während der ganzen rheinland-pfälzischen Herbstferien und darüber hinaus – bis einschließlich 2. November – stehen. Wer fleißig stempelt, kann an der Verlosung teilnehmen und Parkeintrittskarten für sich und seine Familie gewinnen. Noch bis Ende Oktober ist der Wild- und Wanderpark täglich ab 9 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Die Wolfsfütterung findet bis einschließlich 1. November täglich um 11 Uhr statt. Ab dem 2. November gelten dann die Winteröffnungszeiten im Park: Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr, letzter Einlass um 16 Uhr.

Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten und Sonderöffnungszeiten gibt es unter www.wildpark-silz.de.



Quelle: Rotwild im Wild- und Wanderpark im Herbst.

Foto: WWP