Landau – Landtagswahl 2026: Kreiswahlamt bittet darum, Wahlkreisvorschläge frühzeitig abzugeben

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz findet am Sonntag, 22. März 2026, statt. Formulare zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen und Landes- beziehungsweise Bezirkslisten sind auf der Internetseite des Landeswahlleiters unter https://www.wahlen.rlp.de/landtagswahl/fuer-wahlberechtigte-und-parteien/formulare verfügbar. Darauf weist das Wahlamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Die Wahlkreisvorschläge, einschließlich der erforderlichen Anlagen, sollen möglichst frühzeitig bei der Kreiswahlleitung des Wahlkreises 49 eingereicht werden, damit mögliche Mängel noch vor Ablauf der Einreichungsfrist beseitigt werden können. Die Einreichungsfrist endet am Dienstag, 6. Januar 2026, um 18 Uhr.

Zu beachten ist, dass das Wahlamt der Kreisverwaltung während der Betriebsferien vom 29. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 nur eingeschränkt erreichbar ist. Damit die Wahlvorschlagsträger etwaige Mängel rechtzeitig beheben können, wird darum gebeten, Wahlvorschläge möglichst noch vor den Weihnachtsfeiertagen einzureichen.

Die Adresse der Kreiswahlleitung lautet:

Kreiswahlleitung des Wahlkreises 49 – Südliche Weinstraße

An der Kreuzmühle 2

76829 Landau

Bei Fragen steht das Wahlamt der Kreisverwaltung telefonisch unter 06341 940-146 und -148 sowie per E-Mail an wahlen@suedliche-weinstrasse.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Landtagswahl gibt es auf der Internetseite des Landeswahlleiters unter www.wahlen.rlp.de.

