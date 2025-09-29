Landau – Erster Landesübungstag in Rheinland-Pfalz – Über 100 Einsatzkräfte trainieren Krisenszenario in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 27. September, fand in Rheinland-Pfalz der erste Landesübungstag für Krisen- und Notfallszenarien statt. Auch die Innenstadt von Landau wurde zum Schauplatz eines realitätsnahen Einsatzes, an dem mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, Technischem Hilfswerk, Polizei und Bundeswehr beteiligt waren. Rund 50 Personen wurden dabei simuliert versorgt, betreut oder evakuiert. Die Sparkasse Südpfalz, die gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Landau sowie den gemeinsamen Schnelleinsatzgruppen der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße das Szenario entwickelt hatte, stellte für die Übung ihr Gebäude in der Ostbahnstraße zur Verfügung. Ziel des Landesübungstags war es, Abläufe realitätsnah zu proben und die Zusammenarbeit zwischen Einheiten und Organisationen – über alle Ebenen der Aufgabenträger hinweg – zu stärken. Außerdem wurden Kommunikations- und Meldewege von den örtlichen Strukturen über die Landkreise und Integrierten Leitstellen bis hin zur Landesebene erprobt. Das Szenario in Landau nahm einen Gefahrstoffaustritt im Gebäude der Sparkasse mit mehreren verletzten und eingeschlossenen Personen an. Durchgespielt wurden alle relevanten Schritte: von der internen Alarmierung des Krisenstabs über die Gebäudesicherung bis hin zur Betreuung betroffener Personen.

Landaus stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Bumb als operativ-taktischer Einsatzleiter zieht für die Großübung in der Südpfalzmetropole ein positives Fazit: „Wir haben hier kein Planspiel, sondern einen echten Belastungstest für alle Beteiligten erlebt. Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert – vom ersten Funkspruch bis zur letzten Evakuierung.“ Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, und Benjamin Hirsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, sind sich einig: „Für uns ist es entscheidend, auf jede denkbare Situation vorbereitet zu sein. Ein Tag wie dieser zeigt eindrucksvoll, wie gut die Abläufe zwischen Sparkasse, Einsatzkräften und Behörden ineinandergreifen. Das gibt uns die Sicherheit, im Ernstfall schnell und entschlossen handeln zu können.“ Mit dem Landesübungstag setzen das Land Rheinland-Pfalz und die beteiligten Kommunen ein starkes Zeichen: Nur durch gemeinsame Übungen lassen sich Schnittstellen verbessern, Verantwortlichkeiten klären und im Ernstfall wertvolle Minuten gewinnen. Oberbürgermeister Dominik Geißler und Landrat Dietmar Seefeldt danken den Einsatzkräften für deren großes Engagement und die professionelle Zusammenarbeit bei der Großübung: „Unser Dank gilt allen Beteiligten, die durch ihren Einsatz dafür sorgen, dass wir im Ernstfall schnell, koordiniert und zuverlässig handeln können.“

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz