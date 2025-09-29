Heidelberg – Sportplatz Boxberg eingeweiht – Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der städtische Sportplatz Boxberg beim Turnerbund 1889 Rohrbach e. V. erstrahlt in neuem Glanz: Am Samstag, 27. September 2025, ist die umfassend sanierte Anlage feierlich eingeweiht worden. Die Stadt Heidelberg unterstützte die Maßnahmen mit einem Zuschuss in Höhe von 890.000 Euro. Im Rahmen der Sanierung wurden der Kunstrasenplatz, die Flutlichtanlage sowie das Bewässerungssystem vollständig erneuert. Besonderer Wert wurde auf Nachhaltigkeit gelegt: Der neue Kunstrasen verzichtet bewusst auf Kunststoff-Granulat – stattdessen kommt Sand als umweltfreundliche Füllung zum Einsatz. Die Beleuchtung wurde auf moderne LED-Technik umgestellt. Auch das Kleinspielfeld und die Laufbahn erhielten eine grundlegende Überholung. Zudem wurden ein neues Ballfangnetz installiert und zwei Garagen zur Lagerung von Sportmaterialien errichtet. Die Bauherrschaft hatte der Turnerbund 1889 Rohrbach übernommen. Der Verein brachte sich mit mehreren hundert Stunden Eigenleistungen in das Projekt ein. Die Bauarbeiten starteten im September 2023 und wurden kürzlich abgeschlossen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte: „Die Sanierung des Sportplatzes Boxberg war dringend notwendig – und sie ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Vereinssports und des ehrenamtlichen Engagements in Heidelberg. Der Turnerbund Rohrbach hat mit viel Eigeninitiative Großartiges geleistet. Solche Projekte zeigen, wie wichtig funktionierende Sportinfrastruktur für das soziale Miteinander und die sportliche Entwicklung in Heidelberg ist.“

Dringender Handlungsbedarf

Der bisherige Kunstrasen stammte aus dem Jahr 2008 und war zuletzt in einem so schlechten Zustand, dass dieser den Spielbetrieb erheblich einschränkte. Trotz mehrfacher Reparaturversuche war der Platz nicht mehr instandsetzbar, sodass der Trainings- und Spielbetrieb eingestellt werden musste. Der Gemeinderat hatte die Finanzierung der Maßnahmen im Mai 2023 einstimmig genehmigt. Mit der erfolgreichen Sanierung steht den Nutzerinnen und Nutzern auf dem Boxberg wieder eine moderne und sichere Anlage zur Verfügung – ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Sports in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg