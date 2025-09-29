  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Kurfürsten-Anlage: Waffen- und Messerverbotszone gilt ab 1. Oktober täglich – Zwischenbilanz bestätigt Wirkung / Ausweitung verbietet künftig alle Messer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erweitert den Geltungszeitraum der Waffen- und Messerverbotszone im Bereich Kurfürsten-Anlage/Belfortstraße. Die Neufassung der Verordnung bringt zwei Veränderungen mit sich: Ab Mittwoch, 1. Oktober 2025, ist im Geltungsbereich das Führen von Messern grundsätzlich verboten – unabhängig von der Klingenlänge (sogenannte absolute Waffen- und Messerverbotszonenverordnung). Außerdem gilt das Verbot ab diesem Tag täglich von 17 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag.

„Wir begegnen der herausfordernden Situation in der Kurfürsten-Anlage mit einem starken Netz aus Partnerinnen und Partnern und einem ebenso differenzierten Maßnahmenpaket. Nur so kann eine nachhaltige Verbesserung gelingen“, sagt Ordnungsbürgermeisterin Martina Pfister: „Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die unterschiedlichen Menschen friedlich und störungsfrei begegnen und sich sicher fühlen können. Dazu gehört es auch, klare Grenzen aufzuzeigen. Mit einer Ausweitung des Messerverbots ist es uns möglich, regelmäßiger vor Ort sein zu können und so sowohl objektiv als auch subjektiv für mehr Sicherheit zu sorgen.“

Wer trotz Verbots eine Waffe oder ein Messer führt, muss mit der Einziehung des Gegenstands sowie mit einem Bußgeld rechnen. Dieses beläuft sich – je nach Art der Waffe – auf 150 bis 350 Euro. Abweichungen nach oben sind in Einzelfällen möglich. Daneben kann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000 Euro erhoben werden. Das Polizeipräsidium Mannheim und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) kontrollieren das Verbot im Rahmen ihrer bestehenden polizeirechtlichen Befugnisse.

Aufenthaltsverbote zeigen Wirkung – Messerverbot schreckt potenzielle Täter ab

Die Waffen- und Messerverbotszone in Teilbereichen der Kurfürsten-Anlage und Belfortstraße wurde zum 25. Juli 2024 eingeführt, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen friedlichen, straftatfreien und sicheren Ort zu schaffen. Sie galt zunächst am Wochenende und an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen für Messer ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern. Eine Evaluation des Polizeipräsidiums Mannheim für das erste Jahr der Maßnahme hat festgestellt, dass außerhalb des Geltungszeitraums weitere Delikte mit dem Tatmittel Messer begangen werden.

„Die Herausforderungen in der Kurfürsten-Anlage sind vielschichtig und es gibt für ihre Lösung kein Patentmittel. Stattdessen müssen wir vielschichtig und behördenübergreifend reagieren, um die Lage vor Ort nachhaltig zu verbessern“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Blum: „Mit der Anpassung der Waffen- und Messerverbotszone verbessern wir unser Maßnahmenpaket in einem Teilbereich, der auch unseren Partnern aus Strafverfolgung, Justiz und Zivilgesellschaft weitere Handhabe gibt, das Gesamtbild aufzuwerten. Damit bleiben wir auf unserem Weg, die Sicherheit am Standort Kurfürsten-Anlage nachhaltig zu verbessern, indem bestehende, effektive Maßnahmen verstetigt und bedarfsgerecht intensiviert werden.“

Zwischen dem 25. Juli 2024 und dem 26. Juli 2025 wurden in der Verbotszone durch die Polizei mehr als 300 Personenkontrollen durchgeführt. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat seit dem 26. Juli 2025 insgesamt 565 Kontrollen im Bereich der Kurfürsten-Anlage durchgeführt, war insgesamt 101 Stunden vor Ort und hat 42 Platzverweise ausgesprochen. Bis Mitte September wurden im Jahr 2025 bereits 114 mehrmonatige Aufenthaltsverbote in ganz Heidelberg ausgesprochen, davon 78 allein in der Kurfürsten-Anlage/Belfortstraße. Der Verein gegen Müdigkeit bot an 80 Tagen unter anderem mit dem Gesellschaftskiosk „BELLA PARK“, dem Nachbarschaftsradio, Mitmachveranstaltungen, Workshops und Konzerten diverse Angebote.

Sanierung der Brunnenanlage und zweite Haltestelle für PHV-Shuttle

Seit März 2025 saniert das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg die Brunnenanlage auf Höhe der Hausnummern 42 bis 50. Der in den 1950er-Jahren angelegte Brunnen ist ein bedeutendes gestalterisches Element des öffentlichen Raums. Im Rahmen der Sanierung werden sowohl bauliche als auch technische Mängel behoben. Die Sanierung umfasst deshalb den Austausch der technischen Anlagen, die Erneuerung der Bepflanzung und insbesondere die denkmalgerechte Sanierung der Belagsflächen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst 2025.

Seit dem 29. Juli 2024 fährt der Shuttlebus für die Bewohnerinnen und Bewohner des Patrick-Henry-Village (PHV) eine weitere Haltestelle am Seegarten (Einmündung zur Poststraße) an. Der Shuttlebus wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe gezielt für die Erreichbarkeit des Ankunftszentrums in PHV eingesetzt, um den ÖPNV und andere Stadtteile zu entlasten. Der Shuttlebus ist nicht in den ÖPNV integriert, sondern ein Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ankunftszentrums des Landes. Durch die Haltestellenerweiterung erhalten die Nutzenden besseren Zugang zur Innenstadt, um beispielsweise Einkäufe zu erledigen oder Freizeitangebote wahrzunehmen. Gleichzeitig soll dadurch das Personenaufkommen rund um die Grünanlage in Bahnhofsnähe entzerrt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Das Leben wieder schmecken – Kochkurs für trauernde Männer wird fortgesetzt – nächster Termin am 14. Oktober

    • Ludwigshafen – Das Leben wieder schmecken – Kochkurs für trauernde Männer wird fortgesetzt – nächster Termin am 14. Oktober
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Förderverein Hospiz und Palliativ hat ein besonderes Angebot für Männer in Trauer ins Leben gerufen: einen Kochkurs, der ihnen nicht nur praktische Fertigkeiten in der Küche vermittelt, sondern auch einen Raum bietet, um gemeinsam zu trauern und sich auszutauschen. Der nächste Termin ist am Dienstag, 14. Oktober 2025. In der Trauer fällt ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Unfallflucht – Zeugen- und Geschädigtenaufruf

    • Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mindestens einen Verkehrsunfall verursachte ein 74-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Hockenheim und fuhr anschließend einfach weiter. Einen Zeugen fiel der 74-Jährige kurz nach 20 Uhr an der Kreuzung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/ Am Friedhof wegen offensichtlicher Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite dessen Fiat auf. Zudem bemerkte er die unsichere Fahrweise des 74-Jährigen. Er fuhr in Schlangenlinien, ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Kind von Hund gebissen – Zeugenaufruf

    • Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.09.2025 gegen 12:40 Uhr befand sich ein 7-jähriger Junge auf dem Heimweg von der Schule. Er lief den Fußweg an der Breslauer Straße entlang und passierte auf Höhe der Gaststätte „Burgblick“ eine Frau mit ihrem angeleinten Hund. Der Hund schnappte in Richtung des Jungen und verbiss sich in seinem linken Hosenbein. Die ... Mehr lesen»

      • Landau – Rätseln, basteln, entdecken – Herbstfest und mehr im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße

    • Landau – Rätseln, basteln, entdecken – Herbstfest und mehr im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Herbst ist da! Und er zeigt sich im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz wieder von seiner schönsten Seite: mit buntem Laub auf den Bäumen, raschelnden Blättern auf den Wegen und Hirsche, die mit ihrem lauten Röhren der Damenwelt imponieren. Eine gute Zeit also, um den Park zu besuchen – und ... Mehr lesen»

      • Landau – Die Stadt Landau informiert: Stadtbibliothek Landau bleibt am Samstag, 4. Oktober, geschlossen

    • Landau – Die Stadt Landau informiert: Stadtbibliothek Landau bleibt am Samstag, 4. Oktober, geschlossen
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Bitte beachten: Aufgrund des Feiertags „Tag der Deutschen Einheit“ am Freitag, 3. Oktober, bleibt die Stadtbibliothek Landau am Samstag, 4. Oktober, geschlossen. Der Rückgabecontainer kann ebenfalls nicht genutzt werden. Darauf macht die Stadtverwaltung jetzt aufmerksam und bittet um Verständnis. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Landau»

      • Germersheim – Landrat Martin Brandl appelliert – Korrekt die Fakten zur zweiten Rheinbrücke benennen und das Projekt vorantreiben

    • Germersheim – Landrat Martin Brandl appelliert – Korrekt die Fakten zur zweiten Rheinbrücke benennen und das Projekt vorantreiben
      Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Menschen und Unternehmen in der Region, die seit Jahren auf die zweite Rheinbrücke warten und die vielen Pendlerinnen und Pendler, die täglich den Rhein überqueren und dabei viel Zeit in Staus und Baustellen verbringen, haben ein Recht auf korrekte Information.“ Martin Brandl, Landrat für den Kreis Germersheim, nimmt in einer erneuten ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Sauberhaftes Sinsheim – Stadt startet Social Media Kampagne

    • Sinsheim – Sauberhaftes Sinsheim – Stadt startet Social Media Kampagne
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Müll und Verschmutzungen sorgen immer wieder für Ärger im Stadtgebiet. Unsachgemäße Müllentsorgung ist dabei nicht nur störend für das Wohlgefühl, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit. Gemäß Polizeiverordnung handelt „ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz […], wer vorsätzlich oder fahrlässig […] entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 6 Gegenstände wegwirft oder ablagert […]. ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Landesübungstag 2025 – Landkreis Germersheim beteiligt sich erfolgreich mit mehreren Einheiten

    • Germersheim – Landesübungstag 2025 – Landkreis Germersheim beteiligt sich erfolgreich mit mehreren Einheiten
      Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Samstag, 27. September, fand erstmals ein landesweiter Übungstag für den Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz statt. Ziel dieser Großübung war es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Katastrophenschutzeinheiten über Landkreis- und Leitstellenbereiche hinweg zu stärken sowie Alarmierungs- und Kommunikationswege praxisnah zu überprüfen. Das Übungsszenario lautete: Verlegung überörtlicher Einheiten. Für den Leitstellenbereich Landau ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“ – Lokaler Handel schafft lebendige Stadtteile

    • „Die Heidelberger“ – Lokaler Handel schafft lebendige Stadtteile
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Aktionstag „Heimat shoppen“, der am zweiten Samstag im September in Kirchheim und Ziegelhausen eindrucksvoll gezeigt hat, wie wichtig lokaler Handel für lebendige Stadtteile ist. Zahlreiche Betriebe öffneten ihre Türen mit besonderen Angeboten, von Verkostungen bis zur Hüpfburg. Die Resonanz war groß: Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, die Vielfalt vor ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Fernwärmeausbau in Heidelberg-Neuenheim geht in der Werderstraße weiter

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, den 6. Oktober 2025, verlegen die Stadtwerke Heidelberg Fernwärme in der Werderstraße zwischen Hausnummer 44 und Schröderstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Dezember 2025 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit ist die Fahrbahn für den Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen umgeleitet. Rettungswege sind jederzeit sichergestellt, ... Mehr lesen»

