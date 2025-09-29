Heidelberg – Handschuhsheim: Boule-Turnier für Seniorinnen und Senioren am Freitag, 10. Oktober – Anmeldung bis 8. Oktober für Gruppen und Einzelpersonen – Neulinge willkommen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem Boule-Turnier für Seniorinnen und Senioren am Freitag, 10. Oktober 2025, von 13 bis 18 Uhr laden die Stadt Heidelberg, der Sportkreis Heidelberg und die Heidelberger Boule-Spieler ein. Das Turnier findet an der Boule-Anlage im Hellenbach zwischen Dossenheimer Landstraße und Im Weiher in Handschuhsheim statt. Alle Senioren-Boulegruppen in Heidelberg sind herzlich eingeladen. Auch boulebegeisterte Einzelpersonen können sich anmelden.

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit einer Einführung für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger. Um 13.30 Uhr können sich alle Teilnehmenden einschreiben. Um 14 Uhr startet das Turnier. Gegen 17.30 Uhr werden die siegreichen Mannschaften geehrt. Jede Mannschaft sollte nach Möglichkeit eigene Boulekugeln mitbringen. Für Verpflegung ist gesorgt. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 8. Oktober 2025, möglich bei Antje Kehder, Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Telefon 06221 58-38340, E-Mail antje.kehder@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg