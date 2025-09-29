Heidelberg – Film und Gespräch: „Die Möllner Briefe“ – Veranstaltung des Runden Tischs gegen Rassismus der Stadt Heidelberg am 5. Oktober im Karlstorkino

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Runde Tisch gegen Rassismus der Stadt Heidelberg präsentiert am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 17.30 Uhr im Karlstorkino, Marlene Dietrich-Platz 3, in der Südstadt den Dokumentarfilm „Die Möllner Briefe“. Der Film begleitet İbrahim Arslan, Überlebender des Brandanschlags von Mölln im Jahr 1992, bei seiner Suche nach Solidaritätsbriefen, die Jahrzehnte später im dortigen Stadtarchiv wiederentdeckt wurden. Im Anschluss findet ein Gespräch mit Namik Arslan, ebenfalls Überlebender des Anschlags, statt. Seine Anwesenheit bietet die seltene Möglichkeit, die Perspektive eines Betroffenen kennenzulernen und wichtige Impulse für eine kritische Erinnerungskultur zu gewinnen.

Die Veranstaltung wird gefördert vom Runden Tisch gegen Rassismus der Stadt Heidelberg im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Ergänzend: Weitere Informationen gibt es im Internet unter

muslimische-akademie-heidelberg.de/veranstaltungen/filmvorfuhrung-die-mollner-briefe-gesprach-mit-namik-arslan und www.karlstorkino.de/programm/die-moellner-briefe.

Quelle: Stadt Heidelberg